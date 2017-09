Térségünk időjárásába is beleszólnak majd a hurrikánok

A közlés szerint előfordul, hogy egy hurrikán, bekerülve a nyugati szelek övébe, akár Európa partjaihoz is eljut, "igaz jóval szelídebb formában", de még így is heves vihart okozva. Még gyakoribb, hogy a hurrikán által a légkörbe juttatott rendkívül meleg és nedves levegő járul hozzá a mérsékelt övi ciklonok fejlődéséhez - írták, példaként említve a 2014 októberi Gonzaló nevű hurrikán esetét.



Most az Egyesült Államok partjaitól alig 200 kilométerre keletre örvénylő Maria és a tőle keletre lévő, Lee nevű "kistestvére" a számítások szerint - ha csak közvetve is - hatással lesz térségünk időjárására - emelték ki.



Az ECMWF (Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja) modellszámításai szerint a két trópusi ciklon északnak sodródva nagyon sok nedvességet szállít a nyugati szelek övébe. A ciklonok beolvadnak a "zonális áramlási rendszerbe", de ez a nedvesség várhatóan komoly hatással lesz a jövő hét első felében az Alpok déli oldalán lezajló ciklon fejlődésben. Ebben az esetben a hétfőn, kedden Magyarországon lehulló csapadék forrásai is részben a pusztító hurrikánok lesznek - írta a meteorológiai szolgálat.