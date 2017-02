Tényleg itt a tavasz: jövő héten tovább melegszik az idő

Vasárnapra virradóra is az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős égre számíthatunk, csupán északon lehet helyenként több a fátyolfelhő.



Vasárnap észak felől tovább növekszik a fátyolfelhőzet, amely az északi területeken délután, este meg is vastagszik. Csapadék nem valószínű. Kezdetben az északnyugati, nyugati szél helyenként még megerősödik, majd estére mérséklődik a légmozgás. Vasárnap a déli, délnyugati szél élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -6 fok között alakul, északnyugaton lesz enyhébb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 6 és 11 fok között várható – jelentette az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Hétfőtől újra melegszik az idő (kedden akár 15 fok is várható), és bár szerdán megint lehűlés érkezik, utána visszatér a kora tavaszias időjárás.