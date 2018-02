Tél: 10 centi havat kaphat a Dunántúl, hófúvás miatt figyelmeztetés

A gyorsforgalmi utak és a főutak burkolata vizesek vagy sónedvesek. Az alsóbbrendű útvonalak az ország középső, valamint a nyugati részén latyakosak, Sárvár térségében havasak.

A Dunántúl túlnyomó részén szállingózik a hó, az ország középső illetve, keleti szakaszán szemerkélő vagy havas eső esik.Ma délutántól csütörtök hajnalig a csapadékzóna egyre inkább délnyugat felé szorul vissza, majd holnap ismét északkelet felé terjeszkedik. Havazás legfőképp a Dunántúlon várható, ahol ma az éjféli órákig akár kb. 5-10 cm, csütörtök estig további 5-15 cm friss hóréteg is kialakulhat. A nagyobb mennyiség főként a délnyugati tájakon, valamint a 200-300 méternél magasabban fekvő területeken valószínű. Másutt a hó mellett síkvidéken havas eső, főként keleten eső is várható.Ma és holnap elsősorban a Nyugat-Dunántúlon a 45 km/h körüli széllökések gyenge hófúvást okozhatnak. Ma délutántól az Északi-középhegység térségében szintén megerősödik az északkeleti szél, azonban a kisebb hóréteg miatt leginkább a magasabban fekvő helyeken a szél hordhatja a havat - olvasható a figyelmeztetés az OMSZ honlapján.

A gyorsforgalmi utak mindenhol járhatóak, jellemzően sónedvesek. A főutak az ország középső részében több helyen latyakosak. Az alsóbbrendű útvonalak az ország középső harmadában latyakosak, Sárvár, Kiskunhalas térségében havasak.

9.10 -A Dunántúl túlnyomó részén esik vagy szállingózik a hó, a Dunától keletre Monor, Dabas, Kecskemét, Kiskőrös, Kiskunhalas, Tiszafüred és Ófehértó környékén havazást jeleztek. A Tiszától keletre jellemzően eső esik.A friss hóréteg a havazással érintett területeken átlagosan 1-4 cm közötti.A látási viszonyok általában jók, a nyugati országrészben párás a levegő, Pápánál köd nehezíti a közlekedést.- A péntek estig várható hóvastagság az Időkép előrejelzése szerint.

- közölte az MTI-vel szerda reggel a katasztrófavédelem sajtóügyeletese. Mukics Dániel elmondta: a Zalában Bakon 40, a Bács-Kiskun megyei Balotaszálláson 762, Harkakötönyben 132 fogyasztónál szünetel az áramszolgáltatás.Bakon megcsúszott teherautó döntött ki egy villanyoszlopot, a másik két településen pedig a hó miatt letört ágak rongálták meg a vezetéket. A szolgáltató azt ígérte, hogy hamarosan kijavítja a hibákat. Közölte azt is: kedden 48, éjféltől reggel 7 óráig 11 olyan esethez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, amelyeket a havazás okozott.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a havazással érintett térségekben a kora reggeli órákban mintegy 400 munkagéppel végezte a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat. Valamennyi országos közút járható, de az autósokat arra kérik a szakemberek, hogy továbbra is fokozott óvatossággal vezessenek, utazás előtt pedig tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról.Az Alpokalján (főként Vas, Zala megye) végig havazás várható, másutt a hó mellett síkvidéken havas eső, főként keleten eső is valószínű. Estétől ismét egyre inkább mindenütt a hó lesz a jellemző. Késő délutántól az ország északkeleti harmadán fokozatosan megszűnik a csapadék. Éjfélig a Dunántúlon és a középső megyékben további 1-8 cm friss hó várható, délnyugaton a nagyobb mennyiséggel. Síkvidéken napközben a lehulló hó a legtöbb helyen olvadni fog. Napközben keleten, északkeleten sívidéken a 0 fok fölötti hőmérséklet miatt számottevő friss hóréteg nem valószínű.A Nyugat-Dunántúlon (főként Vas és Zala megyében) a 45 km/h körüli széllökések gyenge hófúvást okozhatnak. Délutántól az Északi-középhegység magasabb részein is előfordulhat gyenge hófúvás.

A Dunántúl túlnyomó részén szállingózik a hó, Bicskénél hódara esik, a csapadékmentes területeken is borult, felhős az ég. A Dunától keletre Gödöllő, Monor, Kecskemét, Hajdúnánás és Ófehértó környékén havazást, másutt többnyire hószállingózást, havas esőt jeleztek. A Tiszától keletre jellemzően eső esik. A gyorsforgalmi utak mindenhol járhatóak, jellemzően sónedvesek.. Az alsóbbrendű útvonalak az ország középső harmadában latyakosak, Sárvár, Kiskunhalas és Heves térségében havasak. A friss hóréteg a havazással érintett területeken átlagosan 1-4 cm közötti, csak Putnok térségében jeleztek 5-10 cm közötti friss havat.

Előzmények

Autóba ül? Legyen óvatos!

Csak kifogástalan műszaki állapotú, a téli időjárásra felkészített gépjárművel induljanak útnak (téli gumi, fagyálló folyadék).

A balesetek megelőzése érdekében kérjük a járművezetőket, hogy elindulás előtt tisztítsák meg az autójukat a jégtől, a párától, hogy a kilátás minden irányban biztosított legyen.

Javasoljuk, hogy a járművezetők mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, tekintettel az esetleges ködös, esős, lefagyott útszakaszokra.

A téli időszakban a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata.

A gépjárművek üzemanyag tartályát töltsék fel, gondoskodjanak tartalék üzemanyagról is

A gépjárműben legyen takaró, forró tea, mobil telefon.

Amennyiben a gépjárművel való közlekedés lehetetlenné válik, húzódjanak félre és várják meg, amíg a síkosság mentesítést végző gépek járhatóvá teszik az útszakaszt.

Az Országos Meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban még csapadékos, téli idő várható. Kedd estig a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében síkvidéken 2-5 cm, szerda reggelig további 2-5 cm hó várható.Szerda délelőttől - jelenlegi számítások szerint - a Dunántúl nyugati részeinek kivételével egyre nagyobb területen 0 fok felett alakul a hőmérséklet síkvidéken, így a hó gyarapodása síkvidéken egyre kisebb területen lesz jellemző. Várhatóan szerda reggeltől-éjfélig elsősorban a Dunántúl nyugati megyéiben lehet említésre méltó hó gyarapodás (lepel-5 cm)A csapadék halmazállapota változhat, egyre gyakrabban fagypont alatt maradhat a hőmérséklet, előfordulhatnak ködös területek is. Csökken a látótávolság, az úton lévő hó, vagy az úttestre lecsapódó nedvesség fagypont alatti hőmérsékletnél csúszóssá teszi az utak burkolatát.A téli csapadék – a hó, a havas eső, az ónos eső - a közlekedés során mindenki számára rejteget veszélyeket. A jeges úton a féktávolság tovább nő és csökken a jármű kormányozhatósága.Különös gondot kell fordítani a járdák síkosság mentesítésére is, melyet közterületen az önkormányzat, míg magánházak esetén a tulajdonos hajt végre.A csúszóssá vált utakon kerékpárral és gyalogosan is fokozottan óvatosnak kell lennünk!Mielőtt útra kelnek érdemes tájékozódni az időjárásról és az utak állapotáról.Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján,olvashatnak.