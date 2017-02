Tavasz: 20 fok is lehet jövő héten, a reggeli fagyoknak is búcsút inthetünk

Hétfőn a Nyugat-Dunántúlon fokozódhat viharossá a szél. Délután a Dunántúlon süthet ki hosszabb időre a nap, az Észak-Dunántúlon és Északi-középhegységben kisebb eső is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 4 fok között várható, az északi megyékben lehet fagy. Napközben 11-16 fokig melegszik a levegő, a szelesebb nyugati tájakon lesz a melegebb.



Kedden szeles idő várható; napközben az Alföldön erős, másutt viharos is lehet a szél. Estétől északnyugat felől egy érkező hidegfront miatt erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben csak elvétve lehet zápor az Északi-középhegység területén, estétől azonban északnyugat felől egyre többfelé elered az eső. A leghidegebb órákban 2-7 fok lehet, de a szélvédett északi völgyekben ennél kissé hidegebb lesz. A maximumhőmérséklet 14-19 fok között alakul.



Szerdán, március elsején reggel még sokfelé valószínű eső, a Kőszegi-hegységben havas eső, havazás sem kizárt, majd nyugat felől megszűnik a csapadék, a kora délutáni órákra a Tiszántúlon is. Délután ugyanakkor a Dunántúlon néhol előfordulhat záporeső is. Továbbra is nagy területen erős lesz a szél, a főváros tágabb környezetében viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 1-9 fok között valószínű, nyugaton lesz a hidegebb, a keleti határvidéken a melegebb. A nappali maximumok 10 fok körül alakulnak.



Csütörtökön rövidebb-hosszabb időszakokra kisüt a nap. Elszórtan - főként északon - zápor előfordulhat. Továbbra is többfelé erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 10-15 fok között alakul, de az Északi-középhegységben egy-két fokkal hűvösebb is lehet.



Pénteken is megélénkül, helyenként erős lesz a szél. Emellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 0 fok körül, napközben 11-16 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton és vasárnap fátyolfelhős idő várható szűrt napsütéssel. Szombaton nem valószínű csapadék, vasárnap a Dunántúlon a nap második felében elszórtan már lehet zápor. Szombaton nagy területen erős, a Dunántúlon több helyen viharos lesz a szél és még vasárnap is többfelé megerősödik a szél. Szombaton a minimumok mínusz 6 és 0, vasárnap plusz 1-9 fok között alakulnak. Szombaton napközben 13-19, vasárnap 14-19 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.