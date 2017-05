Szombat estig élvezhetjük a jó időt: jégeső, felhőszakadás jöhet

Éjszaka túlnyomóan derült, száraz időre számíthatunk. Szombaton a többórás napsütés mellett eleinte kevés lesz a felhő, majd erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett a déli óráktól főként a középső országrészben, majd délután, este már egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, néhol jégeső, felhőszakadás is lehet. Az élénk, északnyugaton néhol erős déli szél éjszakára mérséklődik, majd szombaton hajnaltól eleinte nyugaton, majd napközben másutt is északira, északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Zivatarok környezetében máshol is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 23 és 28 fok között alakul, de északnyugaton 20 fok is lehet.