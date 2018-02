Szép nagy havazást kapunk keddtől - Figyelmeztetés!

Győr-Moson-Sopron - Havazás - 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat.

Délutánig az alkalmazott kritériumoknak megfelelő veszélyes időjárási jelenség nem várható. Késő délutántól a dél felől felvonuló felhőzetből ismét esőre, havas esőre, havazásra lehet számítani. Kedd éjfélig a Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken (kb. 250-300 m felett) változó intenzitású (jellemzően gyenge vagy közepes) havazás, havas eső várható. Kedd éjfélig a várható friss, tapadó hóréteg többnyire lepel és 12 cm közé becsülhető, délnyugaton és a Dunántúli hegyekben a legnagyobb értékkel. Emellett kisebb körzetekben akár 15 cm körüli vagy azt meghaladó hó is hullhat - írta a met.hu.A Dunától keletre, síkvidéken inkább az eső, havas eső lesz jellemző, amely időnként havazásba válthat. Ezeken a tájakon kedd késő estig inkább csak néhol lehet lepel - 1, 2 cm-es hóréteg. Napközben a lehulló hó a legtöbb helyen olvadni fog. Éjjel átmenetileg néhol ónos esőt sem lehet egyértelműen kizárni. (esélye kisebb mint 20%).Kitekintés: Várhatóan péntekig folytatódik a vegyes csapadék, a Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken gyakran havazással, ott szombat reggelig több helyen jelentős vagy vastag (akár > 20-35* cm) hótakaró is kialakulhat. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy adott területen naponta többször is változhat a csapadék halmazállapota. Emellett a helyzet jelentős bizonytalansággal* terhelt, ezért akinek szükséges érdemes a szokásosnál gyakrabban tájékozódni az aktuális és várható időjárási viszonyokról!