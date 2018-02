Szép, nagy havazást kapunk keddtől - A közút megerősítette a szolgálatot - Figyelmeztetés!

15.15 - A hétfői napsütéses idő után keddtől egészen péntekig újra az évszaknak megfelelő, télies idő várható. A dunántúli megyékben ráadásul szinte végig havazás várható, egyes térségekben 15-20 centiméternyi friss hó is hullhat egyes napokon. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a havazással várhatóan érintett területeken valamennyi hóeltakarító eszközét készültségbe helyezte, a szükséges megelőző szórásokat már ma megkezdi, a következő napok beavatkozásait pedig megerősített irányító személyzettel látja el. Az autósokat arra kérik a szakemberek, hogy a következő napokban fokozott óvatossággal vezessenek, utazás előtt pedig tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról.Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján keddtől-péntekig az ország Dunától nyugatra eső területein jelentős mennyiségű friss hó várható, kedden elsősorban Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében, szerdán pedig a teljes Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén is. A jelenlegi előrejelzések alapján keleten és észak-keleten nem várható havazás, de főleg az éjszakai hőmérsékletek nulla fok alá süllyednek majd ezekben a térségekben is.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is valamennyi sószórásra és hóekézésre alkalmas gépjárművével elvégzi a szükséges preventív beavatkozásokat, vagyis, hogy megakadályozza leeső hó letapadását a burkolatra. A havazás előrehaladtával kerülhet sor a hóeltakarításra, amikor ekézhető vastagságot ért el a friss hó. A társaság a havazással érintett területeken a következő napokban is ütemezetten látja majd el ezen hóeltakarítási munkákat. Ez azt jelenti, hogy első körben a gyorsforgalmi- és főutakon avatkoznak be, majd ezt követik a mellékutak. Az egyes területekre előre beosztott munkagépek körülbelül 30-50 kilométernyi utat tudnak egy fordulókörrel bejárni, egy ilyen beavatkozás, függően a forgalom nagyságától és a beavatkozási igényektől, domborzattól, mintegy 2-5 órát vehet igénybe, amit bizonyos esetekben többször is meg kell ismételni. Főleg a magasabban fekvő dunántúli területeken több napon át is 10-15 centiméternyi friss hó is hullhat, a társaság folyamatos munkavégzése mellett így időszakosan télies útviszonyok lehetnek majd egyes térségekben. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért az irányító ügyeleti szolgálatot is megerősíti a várhatóan megnövekedő bevetésirányítási feladatok miatt. A november 10-től kezdődő téli üzemeltetési időszakban, egészen a mai napig egyébként összesen mintegy 161 ezer tonna útszóró sót és 1,16 millió liter kálcium-klorid oldatot használt fel a közútkezelő a síkosságmentesítési munkái során. A 2016-17-es teljes téli szezonhoz képest ez mintegy 45 százalékkal több anyagfelhasználást jelent.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri az autósokat, hogy a következő napokban is fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők: http://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018

Korábban írtuk - Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére kedd éjfélig

Győr-Moson-Sopron - Havazás - 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat.

Délutánig az alkalmazott kritériumoknak megfelelő veszélyes időjárási jelenség nem várható. Késő délutántól a dél felől felvonuló felhőzetből ismét esőre, havas esőre, havazásra lehet számítani. Kedd éjfélig a Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken (kb. 250-300 m felett) változó intenzitású (jellemzően gyenge vagy közepes) havazás, havas eső várható. Kedd éjfélig a várható friss, tapadó hóréteg többnyire lepel és 12 cm közé becsülhető, délnyugaton és a Dunántúli hegyekben a legnagyobb értékkel. Emellett kisebb körzetekben akár 15 cm körüli vagy azt meghaladó hó is hullhat - írta a met.hu.A Dunától keletre, síkvidéken inkább az eső, havas eső lesz jellemző, amely időnként havazásba válthat. Ezeken a tájakon kedd késő estig inkább csak néhol lehet lepel - 1, 2 cm-es hóréteg. Napközben a lehulló hó a legtöbb helyen olvadni fog. Éjjel átmenetileg néhol ónos esőt sem lehet egyértelműen kizárni. (esélye kisebb mint 20%).Kitekintés: Várhatóan péntekig folytatódik a vegyes csapadék, a Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken gyakran havazással, ott szombat reggelig több helyen jelentős vagy vastag (akár > 20-35* cm) hótakaró is kialakulhat. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy adott területen naponta többször is változhat a csapadék halmazállapota. Emellett a helyzet jelentős bizonytalansággal* terhelt, ezért akinek szükséges érdemes a szokásosnál gyakrabban tájékozódni az aktuális és várható időjárási viszonyokról!