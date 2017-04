Szép idővel indul április utolsó hete, de a végében nem lesz köszönet

A következő napokban is szeles, változékony lesz az idő, de ismét többfelé 20, akár 25 Celsius-fokig melegszik majd a levegő. A hétvégére viszont borúsabb, hűvösebb idő várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn a Dunántúlon lehet több napsütés, északkeleten helyenként záporok is kialakulhatnak. Időnként megerősödhet a szél. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, elsősorban az Északi-középhegység völgyeiben, északkeleten, a Duna-Tisza köze déli részén lehet fagy. A nappali maximumok 12-18 fok között alakulnak, nyugaton a magasabb értékekkel.



Kedden több órára kisüt a nap. Emellett viszont nagy területen viharossá fokozódik a szél és főként a délutáni órákban záporok is lehetnek. A minimumhőmérséklet 3-8, a maximumhőmérséklet 18-24 fok között valószínű.



A több órás napsütés mellett szerdán is lehet helyenként záporeső. Nagy területen erős, néhol északnyugaton viharos széllökésekre is készülni kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-12, a legmagasabb hőmérséklet 20-25 fok között valószínű.



Csütörtökön a nap első felében a Dunától keletre süthet ki több órára a nap. Nyugat felől viszont erősen megnövekszik a felhőzet, estére mindenütt beborul az ég. Egyre többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar. A Dunántúlon többfelé megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 6-11 fok lehet. A nappali maximumok a Dunántúl északnyugati felén 9-14, másutt 16-22 fok között alakulnak, de délkeleten még 24, 25 fok is lehet.



Pénteken is többfelé várható eső, zápor, erős szél. A minimumhőmérséklet 3-10 között valószínű. Napközben 9-14 fokig melegszik a levegő.



Szombaton is többfelé megerősödik, nyugaton néhol viharossá fokozódik a szél. Emellett szórványosan lehet eső, zápor, de rövid napos időszakok is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 1-6, a legmagasabb hőmérséklet 10-15 fok között várható.



Vasárnap is több helyen lehet eső, zápor és erős szél. A minimumhőmérséklet 2-7 fok között valószínű. A nappali maximumok 11-16 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.