Széllökésekkel, égzengéssel és villámlással közeledik a vihar

Olvasónk fotója Győrújbarátról

Éjszaka gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan, hajnalban már főként a középső országrészben várhatók záporok, eleinte néhol zivatar is előfordulhat.A Nyugat-Dunántúlon többfelé megerősödik az északi, északnyugati szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet késő este 11 és 17 fok között várható - írja a met.hu.

Elcsípte egy felvételen a tomboló vihart?

Várjuk olvasóink fotóit a tudosito@kisalfold.hu-ra!

Szerdán is gyakran lesz erősen felhős az ég, többnyire csak rövid napos időszakokra számíthatunk. Hajnalban főként a középső országrészben, majd napközben szinte bárhol kialakulhatnak záporok, helyenként zivatar is előfordulhat.A Dunántúlon többfelé megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik az északi, északnyugati szél, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között várható.A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, északkeleten lesz a legmelegebb.