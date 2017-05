Szél, eső, napsütés és vihar is lesz a jövő héten

Változékonyra fordul az időjárás a jövő héten, napsütésre, de záporokra, zivatarokra, viharos szélre is készülni kell. Mérséklődik a meleg is, a hét második felében egyes területeken 20 Celsius-fokig sem emelkedik a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn a középső és az északkeleti országrészben kevesebb napsütés várható, s a délutáni órákban helyenként záporok, zivatarok is lehetnek. Főleg a Dunántúlon és az Észak-Alföldön időnként megerősödik a szél, ezen kívül zivatarok környezetében lehetnek még erős vagy viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-15, a legmagasabb hőmérséklet 21-26 fok között valószínű.



Kedden napos és erősen felhős időszakok egyaránt lesznek, több helyen alakul ki zápor, zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 11-16 fok lehet, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.



Szerdán is erős lesz a szél. Emellett északkeleten, keleten többfelé, másutt elszórtan valószínű zápor, keleten zivatar is kialakulhat. A minimumhőmérséklet 10-15, a maximumhőmérséklet 21-26 fok között várható.



Csütörtökön a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan alakul ki zápor. Megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik a szél. A leghidegebb órákban 10-15 fok lehet, napközben 17-22 fokig melegszik a levegő.



Pénteken a többórás napsütés mellett szórványosan alakul ki záporeső. Nagy területen viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-13, a legmagasabb hőmérséklet 17-22 fok között valószínű.



Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett főként keleten alakul ki záporeső. Ekkor is több helyen erős, néhol viharos lesz a szél. A minimumhőmérséklet 6-11 fok között valószínű, a nappali maximumok 16-21 fok között alakulnak.



Vasárnap is több helyen megerősödik a szél. A több-kevesebb napsütés mellett elszórtan alakul ki záporeső. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-11, a legmagasabb hőmérséklet 18-23 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.