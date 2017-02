Sűrűsödik a köd és ónos eső is várható - Videó Csorna környékéről, a 85-ös főútról

Ön mit tapasztalt? Küldjön fotót: tudosito@kisalfold.hu



A rendőrség kéri az utakon közlekedő járművezetőket, hogy vezessenek fokozott óvatossággal és körültekintéssel! Járműveik sebességét az út-és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg! Indulás előtt tájékozódjanak az aktuális időjárási és útállapotokról és az ezekből adódó esetleges késést kalkulálják bele a menetidőbe!

Az ország középső területein és a Dunántúlon többfelé 100 és 300 méter a belátható út hossza - írja az Útinform.Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma esti időjárás-előrejelzése szerint az ország több részén sűrűsödik a köd és ónos eső is várható. A rendőrség továbbra is óvatosságra int! - írja a police.hu. Az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapott tájékoztatás szerint az időjárás a következőképpen alakul:Az előttünk álló éjjel ismét nagyobb területen várható sűrű köd kialakulása a Dunántúl, a Duna-Tisza köze valamint az Északi-középhegység térségében.A ködös, borult területeken hószállingózás, ónos szitálás bárhol kialakulhat. Helyenként tartós ónos szitálásra (néhány tized mm) is számíthatunk.A holnap hajnali, reggeli órákban az ország középső, északi részén gyenge ónos eső (<1 mm) helyenként előfordulhat. A nap további részében már inkább eső várható, ugyanakkor az esti órákban az északkeleti megyékben a gyenge havazás mellett még kialakulhat kis mennyiségű ónos eső is.12.45 - A gyorsforgalmú utak, valamint a fő- és mellékutak burkolata a ködös területeken az éjszakai preventív sózás hatására nedves, máshol száraz. A Dunántúl északi és keleti részén, valamint a Duna-Tisza-közén helyenként köd nehezíti az előrejutást az utakon, néhol 300 méter alatti a belátható út hossza - közölte az útinfrom.SŰRŰ KÖD - Az ország nagy részén kialakult sűrű köd napközben a legtöbb helyen ritkul, vagy megemelkedik. A Tiszántúl kivételével ugyanakkor tartósan ködös területek is maradhatnak. Napnyugtától ismét nagyobb területen várható sűrű köd kialakulása. A ködös, borult területeken hószállingózás, ónos szitálás bárhol kialakulhat. Helyenként tartós ónos szitálásra (néhány tized mm) is számíthatunk.ÓNOS ESŐ - A péntek hajnali, reggeli órákban az ország középső, északi részén gyenge ónos eső (<1 mm) helyenként előfordulhat. A nap további részében már inkább eső várható, ugyanakkor az esti órákban az északkeleti megyékben a gyenge havazás mellett még előfordulhat kis mennyiségű ónos eső is.10.40 - Országszerte több település, köztük Budapest levegőjét egészségtelennek, Salgótarjánét veszélyesnek minősítették a levegő magas szállópor-tartalma miatt.Az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) térképén csütörtökön Budapest mellett Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged, Pécs, Esztergom, Győr és Mosonmagyaróvár szerepelt az egészségtelen levegőt jelző narancssárga színnel. A többi településen is legalább kifogásolt a levegő minősége.A levegő szennyezettségének egészségügyi értékelését egy index alapján végzik. Az OKI táblázata a légszennyező anyagok legfontosabb egészségkárosító hatásai alapján négy szintet különít el: kék (elfogadható), zöld (kifogásolt), narancssárga (egészségtelen), piros (veszélyes). Az önkormányzatok az utóbbi két kategória alapján rendelhetik el a szmogriadó tájékoztatási, illetve riasztási fokozatát.Az elmúlt napokban Salgótarjánban és Budapesten is elrendelték a szmogriadó valamely fokozatát.8.45 - A gyorsforgalmi utak, valamint a fő- és mellékutak burkolata a ködös, párás területeken az éjszakai preventív sózás hatására nedves, máshol pedig száraz. Az ország nagy részén – az északkeleti megyék kivételével – köd nehezíti a közlekedést, a látótávolság sok helyen 100 méter alatti - közölte az útinform.- Olvasónk tudósítása szerint baleset történt Győrben a pápai úton >> - Nagy ködről számolt be olvasónk, aki az M85-sön autózott Csorna és Győr között. Körülbelül 100 méter a látótávolság.Az ország nagy részén kialakult köd, sűrű köd napközben a legtöbb helyen ritkul, vagy megemelkedik. Nagyobb eséllyel a Dunántúl középső és keleti felén és a középső országrészben ugyanakkor tartósan ködös területek is maradhatnak, napnyugtától pedig a kevésbé felhős tájakon is romlanak a látási viszonyok.A ködös, borult területeken hószállingózás, ónos szitálás bárhol kialakulhat.

A Dunántúlon a Duna-Tisza közén és az északi megyékben sokfelé ködös, párás a levegő, közepesek a látási viszonyok, általában 100 és 300 m között változik a látótávolság. Sűrű ködre készüljenek Veszprém és Kaposvár környékén, Fejér és Tolna megye nagy részén, valamint Solt, Kiskunhalas és Makó tájékán, ott a belátható útszakasz 50 m körüli.