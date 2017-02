Sűrű ködre figyelmeztet a meteorológia

A tartós, sűrű köd miatt Budapestre és tizennégy megyére figyelmeztetést adott ki keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez hétfő este eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: az esti, éjszakai órákban ismét nagyobb területen romlanak a látási viszonyok. Az északkeleti országrész mellett a Duna-Tisza közén, a Dunántúl déli és keleti részén is helyenként sűrű köd képződhet. A ködös, borult területeken néhol hószállingózás, ónos szitálás is kialakulhat. Kedden napközben lassan az ország délkeleti harmada fölé húzódhat vissza a köd és az alacsonyabb szintű felhőzet.



A meteorológiai szolgálat keddre Budapestre és Pest megyére, valamint Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére adta ki a figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint kedden délkeleten túlnyomóan borult, párás, északnyugaton derült, napos idő várható, másutt derült és borult tájak egyaránt lesznek. Néhol szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és mínusz 1 Celsius-fok között alakul, a tartósan derült területeken azonban akár mínusz 9 fokig is hűlhet a levegő. A nappali maximumok többnyire plusz 2-8 fok között, de a tartósabban ködös tájakon 0 fok körül alakulnak.