Sok eső lesz kedden

Három megyére másodfokú, háromra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a kedden várható sok eső miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez hétfőn eljuttatott veszélyjelzés szerint Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére adtak ki másodfokú, Komárom-Esztergom, Somogy és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést.



Azt írták: éjszaka délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna éri el a dunántúli térséget, kedd éjfélig ott sokfelé lehet számítani ismétlődő esőre, záporra. A legtöbb csapadék a Dunántúl nyugati felén várható, ahol a 24 órás csapadékösszeg területi átlagban is elérheti, sőt meghaladhatja a 20, a nyugati megyékben akár a 30-40 millimétert. Vas és Zala megye nyugati felén pedig akár 50-60 milliméternyi csapadék is lehullhat.



Kedden a nap második felében a délkeleti, keleti régióban elszórtan zivatarok alakulhatnak ki, helyenként nagyobb mennyiségű csapadék és viharos szél kíséretében.



Az előrejelzés szerint az ország nagy részén túlnyomóan borult időre lehet számítani kedden, a Tiszántúlon lehet némi napsütés. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-14 Celsius-fok között valószínű. A nappali maximumok általában 12-19 fok között alakulnak, de a Tiszántúlon még 20-24 fok is lehet.