Rossz hírünk van: a jövő héten is lesznek mínuszok, meg havazás :(

A hét második felében viszont napközben 10 Celsius-fok körüli maximumok is lehetnek napsütéssel - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn több helyen várható kisebb havazás, délkeleten havas eső, néhol ónos eső is kialakulhat. A legkisebb eséllyel északnyugaton valószínű csapadék.



Az északkeleti, északi szél megélénkül, ami a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten néhol hordhatja a havat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 2, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között valószínű. Kedden és szerdán főként délen és keleten várható kisebb havazás, havas eső. Több helyen megerősödhet, szerdán akár viharossá is fokozódhat a szél. Kedden a leghidegebb órákban mínusz 7 és 0, szerdán mínusz 9 és mínusz 1 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden napközben mínusz 1 és plusz 5, szerdán plusz 1-6 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökön változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, csapadék nem valószínű. Az északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A minimumhőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 3, a szélvédett, vastag hóval borított, gyengén felhős tájakon mínusz 10 fok körül valószínű. A nappali maximumok plusz 1-6 fok között alakulnak. Pénteken sok napsütés várható csapadék nélkül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 3, a vastag hóval borított, gyengén felhős tájakon mínusz 10 fok körül valószínű. Napközben plusz 2-8 fokig melegszik a levegő. Szombaton többnyire gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő várható. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A minimumhőmérséklet általában mínusz 6 és mínusz 1 fok között, a szélvédett, vastag hóval borított, gyengén felhős tájakon mínusz 8 fok körül valószínű. A nappali maximumok plusz 4-9 fok között alakulnak. Vasárnap hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Csapadék nem valószínű, de helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0, a legmagasabb hőmérséklet plusz 7-12 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.