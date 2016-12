Riasztást adtak ki a viharos szél miatt, a Bakonyban havazhat

Több járásra másodfokú riasztást adtak ki a viharos szél veszélye miatt kedden délelőtt. Az érintett területeken a következő órákban akár 90 kilométer/óránál erősebb széllökések is lehetnek.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint a fővárosban, Pest megyében, valamint Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Szintén a viharos szél miatt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Tolna és Vas megyében elsőfokú a figyelmeztetés. Azt írták: főként az Észak-Dunántúlon, középső országrészben, kisebb eséllyel délnyugaton, északkeleten lehet 70 kilométer/óránál erősebb a szél. Kiemelten a Kisalföldön és a Dunántúli-középhegységben 90 kilométer/óra körüli, illetve azt meghaladó széllökések is előfordulhatnak.



Szerdára virradó éjszaka némileg veszít erejéből a szél, de szerda napközben az északkeleti megyékben ismét viharossá fokozódhat a szél. Kitértek arra is, hogy kedd este, késő este a Dunántúlon, középső országrészben észak felől egy gyengébb csapadékzóna vonul át. Az eső, havas eső mellett a hegyekben (főként a Bakonyban) kevés hó is hullhat. Szerda hajnalban a Nyugat-Dunántúlon az eső, havas eső mellett átmeneti ónos eső sem kizárt. A magasabban fekvő helyeken nyugaton (Soproni-hegység, Kőszegi-hegység) ugyanakkor főként a reggeli órákban kevés hó is hullhat.



