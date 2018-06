Rekord víz: Győrben 51,9 mm, Likócson 49,6 mm - Beázás: 10 ember költözött ki Győrben a Baross útról - fotók, videó

Várjuk olvasóink tudósításait, fotóit ide: tudosito@kisalfold.hu

10.10 - Rekord víz - Győr belvárosában 51,9 mm, Likócson 49,6 mm eső esett

8.00 - 125 helyen segítettek

A belvárosi Baross útról 10 ember rokonokhoz költözött, mert a lakásba befolyt nagy mennyiségű csapadék miatt átmenetileg lakhatatlanná vált otthonuk.

A Pannon-Víz közleménye szerint négy nagyteljesítményű csatornás gépjárművet is használtak szerdán a győri felhőszakadáskor. Négy záporkiömlőn összesen 50.000 köbméter csapadékvízzel hígított szennyvizet zsilipeltek a folyókba. A záporkiömlők a szennyvízelvezető rendszer csapadékvízzel való túlterhelésekor lépnek működésbe. Ez az ötvenezer köbméter éves, könnyen lehet, hogy többéves rekordnak számít.Ez azt jelenti, hogy négyzetméterenként 50 liter víz érkezett az égből. A zivatar cella központja Győr sűrűn lakott városrészeire esett. A csapadék intenzitása néhol elérte a 30-40 mm /órás értéket, vagyis 3-4 szeresen többet, mit amennyire az elvezető rendszert méretezték.Legtöbb bejelentésünk a sűrűn lakott városrészekből érkezett, helyenként járdaszegélyek között az útburkolaton 5-10 cm víz állt, a feltorlódott víz miatt a lakók az eső után több helyen nem tudtak kijönni a lépcsőházból az utcára, vagy nem tudtak az autókból kiszállni. A csapadék intenzitás csökkenése után az elvezető rendszerek a legtöbb esetben fél – egy óra alatt fogadták és elvezették a rengeteg vizet. Kritikus helyzet alakult ki Újvárosban a Gyepszél utcában. Az itt összegyűlt több száz köbméter esővízzel csak hajnali egy órára tudtak megbirkózni a szivattyúk és a szippantó autók.Tömegesen érkeztek szerda kora este óta a károkkal kapcsolatos bejelentések a Győrre, Ikrényre és Rábapatonára lecsapó vihar és az azzal járó nagy mennyiségű eső miatt. Több mint 200 bejelentés érkezett a Győr-Moson-Sopron megyei műveletirányítási ügyeletre, egész városrészeket, utcákat öntött el a lezúduló víz, főként pincéket, alagsorokat elárasztó nagy mennyiségű csapadék miatt riasztották a tűzoltókat. Végül 125 esetben volt szükség ténylegesen a tűzoltók segítségére. A győri, pannonhalmi, csornai és lébényi hivatásos tűzoltók mellett a környékbeli önkéntes tűzoltók is segítettek a károkat felszámolni, hajnali háromig dolgoztak a szivattyúk Győrben és környékén.Személyi sérülés nem történt a káresetek során - közölte hétfőn reggel a katasztrófavédelem.

Szerdán történt

Komoly károkat okozott a Győrre és környékére lecsapó vihar



A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.



Pincéket, utcákat öntött el és fákat döntött ki a Győrre, Ikrényre és Rábapatonára lecsapó kora esti vihar és az azzal járó nagy mennyiségű eső. Győrben a Malom úton például az alagsorba beömlő esővíz még az ott parkoló autót is ellepte. A Liget utcában egy családi házban kialakított raktárt öntött el a víz.



Sok utcában leállt a közlekedés a felgyülemlett esővíz miatt. Több helyen fák dőltek épületekre és utakra. A megyei katasztrófavédelem folyamatosan fogadja a hívásokat, a tűzoltók pedig dolgoznak a károk felszámolásán - tájékoztat honlapján a katasztrófavédelem.

13.10 - Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére csütörtök éjfélig

6.45 - Felhőszakadás várható szerdán

6.35 - Közel százharminc háznak sérült meg a tetőzete Nagycenken

Úgy egy másfél órája készítettem az Újvárosból Marcalvárosba tartó 1A-buszon az alábbi fotót, amelyen jól kivehető, hogy mekkora a víz a Bem téren. A buszunk, valamint a szemből jövő 1-es busz ugyancsak elakadt egy időre, amikor egymást kellett kikerülni a szűk utcában, miközben az utas, aki a buszunkra várt, bokáig érő vízben várakozott. Tőle tudom, hogy a Baross-iskolában a tető számos helyen beázott, mert nem bírta a víz súlyát - tudósított olvasónk, Mezei Mátyás.A károk felmérése jelenleg is tart . A lakóközösség várja a segítséget - írta László.A képekhez csak annyit fűznénk hozzá: valaki jöjjön és mentsen ki minket!!! :D - írta Horváth Brigitta, mutatjuk a fotóit:Csaknem száz riasztás érkezett estig a megyei katasztrófavédelemhez, zömében elázott kertekhez, pincékhez, utcákhoz, néhány helyen a vihar miatt kidőlt fákhoz kellett a segítség.A katasztrófavédelem sajtóügyeletese sorolta a győri városrészeket: a Belvárosból, Gyirmótról, Győrszentivánról, Ménfőcsanakról jött bejelentés hozzájuk; de az esti órákban (fél kilenc körül) minket Győr-Marcalvárosból is hívtak, hogy a Szent Anna otthon előtt is áll a víz.Nagy eső érkezett hét óra után a győri térségbe, ekkora mennyiséget a víznyelők ezúttal sem tudtak elvezetni. Ami jó hír, hogy személyi sérülésről nem érkezett hír, de volt dolguk így is a tűzoltóknak.A teljesség igénye nélkül: pincéket, utcákat öntött el és fákat döntött ki Győrben, Ikrényben és Rábapatonán a lecsapó kora esti vihar és az azzal járó nagy mennyiségű eső. Győrben a Malom úton az alagsorba beömlő esővíz még az ott parkoló autót is ellepte. A Liget utcában egy családi házban kialakított raktárt öntött el a víz. Sok utcában leállt a közlekedés a felgyülemlett esővíz miatt. Több helyen fák dőltek épületekre és utakra. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak.- írta olvasónk, Gergely Zoltán.Ács, Bábolna, Devecser, Győr, Lábatlan, Mágocs, Nyergesújfalu, Tata, Tatabánya. Villámtérkép az Időkép.hu-n >> - A Nemzeti Közművek kijavította a vihar okozta hálózati károk 95 százalékát - tájékoztatta a társaság az MTI-t szerdán. A közlemény szerint az esti órákig sikerül megszüntetni valamennyi nagy kiterjedésű, több ügyfélcsoportot érintő középfeszültségű üzemzavart. Dánszentmiklósón, Csemőn, Kunadacson és Lakiteleken dolgoznak még a szerelők. Csütörtökön a kisfeszültségű hálózaton keletkezett hibák javításával folytatódik a munka.- Most Győr is kap a zivatarból, viharos szélből.- Olvasónk, Horváth Roland küldött felvételeket arról, hogy a Fertő-parton délutánra megint ˝sárlavina˝ lett:délnyugat, dél felől egyre többfelé várható zivatar, amelyeket felhőszakadás (>25-30 mm, néhol >50 mm), jégeső (akár >1-2 cm) valamint erős vagy viharos szél kísérhet (50-80km/h). Heves zivatarok is előfordulhatnak (nagyobb eséllyel délkeleten), amelyeket akár >80 km/h-s széllökés és nagyobb szemű (> 2 cm) jég is kísérhet. Éjszaka is többfelé - elsősorban a Dunától keletre - számíthatunk zivatarokra.a zivatarokat már nagy területen eső váltja fel. Zivatarok főként az Alföldön és az Északi-középhegység előterében fordulhatnak elő, ezeket néhol rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék (>20-30 mm), viharos széllökés(60-80 km/h), esetleg jégeső kísérheti, másutt nagy területen - főként a Dunántúlon - valószínű tartós eső, ahol 24 óra alatt jelentős mennyiségű (>20 mm) csapadék is eshet.Csütörtökön a Dunántúlon (zivatartól függetlenül) viharos széllökések (~60-70 km/h) kísérhetik az északi szelet.- közölte a Mávinform. Dömsöd és Kunszentmiklós-Tass között vonatpótló busz közlekedik, az átszállások miatt 30-60 perccel hosszabb lehet a menetidő a közlemény szerint.- tájékoztatta az MTI-t a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője. Bakos György elmondta, hogy Devecserben öt ház tetőszerkezetét rongálta meg a jégeső, Ajkán egy buszmegállót döntött össze, Balatonalmádiban reklámtáblákat rongált meg, Márkón néhány lakóépület pincéjébe folyt be a víz. Személyi sérülés nem történt.Győr-Moson-Sopron megye - Felhőszakadás Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.Egy délelőtti átmeneti szünetet követően ismét több helyen, nagyobb számban az Alföldön várható zivatarok kialakulása, amelyeket elsősorban felhőszakadás (> 20-30, néhol > 50 mm), kisebb eséllyel jégeső (jégméret akár 2, 3 cm körül) és erős vagy viharos (50-75, esetleg > 80 km/h) szél kísérhet.– A katasztrófavédelem soproni kirendeltsége az önkormányzati hivatalban állított fel akciótörzset, onnan irányította a munkálatokat – közölte Csorba János , Nagycenk polgármestere.

Falunkban közel százharminc háznak sérült meg kisebb-nagyobb mértékben a tetőzete. A helyrehozatal a környező települések ácsai, a helyi önkéntes tűzoltók és a lakosság összefogásával kezdődött el, míg a katasztrófavédelem munkatársai a kidőlt fák feldarabolásával, létrás járművel segítettek bennünket.

Kedden történt

21.10 - Vihar a megyében - Fotók Soprontól Győrig, Beledtől Mosonmagyaróvárig - sok-sok fotó

21.00 - Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére szerda éjfélig

20.55 - Vihar Sopronban

20.20 - Újabb vihart csapott le Soprontól Fertődön át Kapuvárig - olvasóink fotói

20.10 - Újabb vihar csapott le olvasónk több településről is jelezték, hogy ismét megérkezett



20.00 - Újabb viharfelhők érkeznek Nagycenken, Lövőn, Fertődön gyülekeznek a felhők



19.30 - Szerdán is országszerte várható heves esőzés

18.55 - Peresztegen is a víz volt az úr

18.45 - Fa dőlt a villamos hálózatra

Nyugat, délnyugat felől zivatarrendszer éri el az országot, amely kelet, északkelet felé halad, és éjszaka átvonul felettünk, előtte helyenként lehetnek zivatarok. Heves zivatarokra is számítani kell, amelyeket - akár nagyobb területen - károkozó szélroham (> 90-100 km/h), nagy méretű jég (2-5, kis eséllyel > 5 cm) kísérhet. Felhőszakadás (> 30, néhol > 50 mm) is valószínű.Napközben több helyen várható zivatar, amelyet felhőszakadás (>30, néhol > 50-60 mm), jégeső (jégméret akár 2, 3 cm körül) és erős vagy viharos (50-75, esetleg > 80 km/h) szél kísérhet.Több megyére és a fővárosra szerdára is másodfokú figyelmeztetést adott ki felhőszakadás veszélye miatt a meteorológiai szolgálat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: éjszaka nyugat, délnyugat felől zivatarrendszer éri el az országot, amely kelet, északkelet felé halad, és éjszaka átvonul felettünk, előtte helyenként lehetnek zivatarok. Heves zivatarokra is számítani kell, amelyeket károkozó, óránként 90-100 kilométeres szélroham, nagyméretű (2-5, kis eséllyel 5 centiméternél nagyobb) jég kísérhet. Emellett felhőszakadás is valószínű, és 50 milliméternyi eső is hullhat. Szerdán napközben is több helyen várható zivatar, amelyet felhőszakadás, jégeső és erős vagy viharos szél kísérhet - tették hozzá.A meteorológiai szolgálat szerdára másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki felhőszakadás veszélye miatt Budapestre, Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Tolna megyére.Az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki felhőszakadás veszélye miatt. Emellett a fővárosra, Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére a várható heves zivatarok miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az előrejelzés szerint szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet 15-20, a legmagasabb hőmérséklet 23-30 fok között várható, északnyugaton lesz kevésbé meleg.

Előreláthatólag este hét órára mindenhol helyreáll az áramszolgáltatás Peresztegen és Nagycenken, ahol délután egy gyorsan átvonuló vihar miatt rövid időre több mint háromezer fogyasztónál volt áramkimaradás

18.40 - Olvasónk újabb fotói a tomboló viharról

18.05 - Fertőhomokon is tombolt a vihar - olvasónk videója





17.20 - Így pusztított a vihar Nagycenken - fotógaléria

16.45 - Két település ezerháromszáz fogyasztási helyén szünetel az áramszolgáltatás

Újabb videó a nagycenki jégesőről

16.40 - Munkatársunk helyszíni jelentése Nagycenkről



Kedden délután mintegy 20 percig tartó vihar tört Nagycenkre és térségére. A településen mintha hó esett volna, olyan jég takarta a faluba vezető út szélét. Számos ház tetejét megbontotta a nagy erejű szél, cserépdarabok hevertek a járdákon, de a helyszínen láttunk sértetlen gólyafészket is.



A helyiek félelmetesnek és szörnyűnek írták le a vihart és a károkat.

16.25 - Olvasónk felvételei a 84-es főútról Nagycenknél

16.20 - Győri olvasónk fotója a viharfelhőről

15.56 - Kapuvár határában. Az elképesztő fotót Szigeti István küldte szerkesztőségünknek

15.40 - Így érte el Fertőszentmiklóst a szupercella

- tájékoztatta az E.On Hungária Zrt. regionális kommunikációs szakreferense az MTI-t.Varga Ivett elmondta, hogy három húsz méter magas akác-, illetve kőrisfa dőlt a középfeszültségű villamos hálózatra. Távműködtetésű kapcsolásokkal egy percen belül helyreállította a szolgáltató az áramszolgáltatást 1842 ügyfelénél, majd több hasonló kapcsolással folyamatosan csökkentették az áramkimaradásban érintettek számát. A hiba javítása jelenleg is zajlik, a fakidőlés okozta áramszünet már csak két fogyasztót érintAz ország nyugati részén átvonuló zivatarrendszer nyomán kidőlt fákhoz, leszakadt villanyvezetékekhez és a szél által megrongált háztetőkhöz riasztják a tűzoltókat Győr-Moson-Sopron megye több településére. Nagycenken, a Soproni utcában számos esetben avatkoztak be a soproni hivatásos és a nagycenki önkéntes tűzoltók, hogy felszámolják a családi házakban keletkezett károkat. Peresztegen, a Fő utcában, kidőlt fát távolítottak el az úttestről a peresztegi önkéntes tűzoltók. Hegykőn, a Viola utcában, kidőlt fához riasztották a hegykői önkéntes tűzoltókat.A viharkárok miatt Nagycenken és Peresztegen ezerháromszáz fogyasztó maradt ideiglenesen áramszolgáltatás nélkül. A megye központi műveletirányítási központjába folyamatosan érkeznek a bejelentések, a tűzoltók dolgoznak a károk felszámolásánközölte a katasztrófavédelem kedden délután.- Szupercella érkezett nyugatról Sopron térségébe, Fertőszentmiklóson is átrobogott - írja az Időkép.hu. A portálnak Autoitalia olvasójuk fotót is küldött:- Észak, északnyugat felől egy hidegfront közelíti meg és éri el térségünket, eleinte északnyugaton várható zivatarok kialakulása, felhőszakadással, jégesővel. Akár nagyobb méretű, több cm átmérőjű jég és 100 km/h közeli szélrohamok kísérhetik a viharokat. Legnagyobb esély erre északnyugaton és az Alpokalján mutatkozik - írja az Időkép. Az OMSZ is kiadta a riasztást:KEDD: Délutánig helyenként (elsősorban északkeleten és északnyugaton) alakulhatnak ki zivatarok.Késő délutántól, kora estétől nyugat, délnyugat felől zivatarrendszer lép az ország légterébe, amely kelet északkelet felé halad, és éjszaka átvonul az országon.Heves zivatarokra is számítani kell, amelyeket - akár nagyobb területen - károkozó szélroham (> 90-100 km/h), nagy méretű jég (2-5, kis eséllyel > 5 cm) kísérhet. Felhőszakadás (> 30, néhol > 50 mm) is valószínű - írja a met.hu. A várható heves zivatarok miatt csaknem az egész országra, több megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést keddre.Emellett több megyében a hőségre is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő este az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: éjszaka az ország keleti, északkeleti felén-harmadán, esetleg az északi határ mentén alakulhat ki egy-egy zivatar.Kedden várhatóan a nap második felében alakulhatnak ki, illetve sodródhatnak be zivatarok főként az ország északi, majd az északnyugati, nyugati megyéibe. Ezek között már nagyobb eséllyel lehetnek heves zivatarok, amelyekhez kapcsolódva (inkább az esti, éjszakai órákban) 90-100 kilométer/órás szélrohamok, nagyobb méretű jég és (20-30 milliméternél is több esővel) felhőszakadás társulhat.Kedd éjszaka a zivatartevékenység átterjedhet az ország más részeire is - tették hozzá. Heves zivatarok veszélye miatt Csongrád és Békés megye kivételével az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a felhőszakadás veszélye miatt szintén elsőfokú a figyelmeztetés. Emellett Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy, Tolna és Zala megyére a hőség miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki keddre. Ezekben a megyékben a napi középhőmérséklet 25 Celsius-fok felett alakulhat. Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 15-22, a legmagasabb hőmérséklet 28-34 fok között várható.