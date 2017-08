Pokoli hőség: egyre több helyen lesz 40 fok a hétvégén

Fokozódik a kánikula a következő napokban: többfelé 40 Celsius-fokig melegedhet fel a levegő, helyenként a leghidegebb órákban is 25 fok várható. Sok lesz a napsütés, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat; vasárnap este érkezhet meg egy hidegfront - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott országos, középtávú előrejelzésből.



Pénteken túlnyomóan derült, napos idő várható. Az ország nagy részén nem valószínű csapadék, de késő délutántól, estétől előfordulhat az északnyugati, nyugati tájakon egy-egy zápor, zivatar. Napközben megélénkül, zivatar környezetében viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 18 és 24 fok között valószínű, de a városokban, a vízpartokon, a hegyekben ennél melegebb, az Északi-középhegység völgyeiben hűvösebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul.



Szombaton is napos idő várható, csak helyenként lehet zápor, zivatar. Néhol megerősödik a légmozgás, zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 18-25 fok lehet. Napközben 34-40 fokig melegszik fel a levegő, délkeleten lesz a legmelegebb.



Vasárnap napközben a front előtt többfelé kialakul zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lehetnek felhőszakadással, jégesővel. Várhatóan estefelé érkezik meg a hidegfront. Ekkor nyugaton már tartós eső is várható. A szél helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A minimumhőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű. A nappali maximumok 31 és 38 fok között alakulnak.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján azt írta: a valószínűségi előrejelzés szerint a front hatására a jövő hét elején pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, de ennek mértéke még bizonytalan.