Pazar idő lesz pünkösdkor

Pénteken nagyjából a Győr-Békéscsaba vonaltól északkeletre derült, napos idő lesz legfeljebb kevés fátyolfelhővel. Ettől a vonaltól délnyugatra is sok napsütés várható, de a Dunántúl délnyugati részein helyenként zápor és néhány zivatar is kialakulhat. Helyenként nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. A legalacsonyabb hőmérséklet "szeszélyes területi eloszlásban", tág határok, 6-17 fok között várható. A 10 fok alatti értékek az Északi-középhegység területén és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő, a 15 fok fölöttiek pedig a városokban, a hegyekben és délnyugaton. Napközben 27-31 fokig melegszik a levegő.



Szombaton északkeleten derült vagy gyengén felhős, száraz idő lesz. Másutt gomolyfelhős, napos időre lehet számítani, a Dunántúl nyugati és déli részén délutántól elszórtan, a középső országrészben néhol alakulhat ki zápor, zivatar. Zivatarban erősödhet meg a szél. A leghidegebb órákban 10-16 lehet. A nappali maximumok 27-32 fok között alakulnak.



Vasárnap is többnyire napos időre lehet számítani. A délutáni, esti órákban elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúl északi részén megerősödhet, illetve zivatar idején viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11-17, a legmagasabb hőmérséklet 29-33 fok között várható.



Pünkösdhétfőn a többórás napsütés mellett többfelé valószínű zápor, zivatar. Helyenként megerősödik, zivatar környezetében viharossá fokozódhat a szél. A minimumhőmérséklet 14-20 fok között valószínű. Napközben az Alföldön 29-32, másutt 24-29 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.