Ónos esővel, köddel, hóval búcsúzik a fagyos január - Figyelmeztetés a megyére

8.55 - Havazás és jelentős mennyiségű ónos eső várhatóAz Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján kedden havazás és jelentős mennyiségű ónos eső nehezítheti a közlekedést az ország számos megyéjében. A síkosságmentesítés ilyen időjárás esetén kevésbé hatásos, mivel az olvasztó keverék – a preventív jelleggel kijuttatott anyag is – csak akkor érvényesül, ha megszűnik a csapadék.Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország északi felében kialakulhat időszakos gyenge havazás, majdA csapadék intenzitásának növekedése a délutáni óráktól valószínű. Kedd éjfélig az Északi-középhegység térségében 5 cm hó valószínű, de főként Nógrád megyében, illetve Pest megye északi részein 5 cm feletti hó is hullhat.Az igen jelentős 5 mm körüli ónos eső (jelen számítások alapján) a kb. Pécs–Budapest vonala térségében valószínű˝Amit fontos kiemelni: az előrejelzések alapján az ónos esővel és havazásban érintett megyékben megelőzésképpen a szükséges helyeken végeztünk sószórási munkákat. Ónos eső idején a csapadék azonban lemossa a burkolatról a kijuttatott szóróanyagot, így csak késleltetni tudjuk a síkosság kialakulását, ettől függetlenül folyamatosan dolgozunk a síkosságmentesítésen, szűkség szerint érdesítő anyagokat szórunk, de igazán hatékonyan csak akkor tudunk beavatkozni, ha a csapadék már elállt. Intenzív havazás esetén időszakosan lehetnek télies útviszonyok, hiszen egy-egy munkagépünk a kijelölt útvonalán a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat átlagosan 2-4 óra alatt tudja elvégezni, ennyi idő alatt pedig folyamatos csapadékutánpótlás mellett újra havasak, hókásásak, latyakosak lehetnek az utak˝ - olvasható a Magyar Közút tájékoztatásában.A munkákat a Magyar Közút ütemezetten végzi, azaz első körben a gyorsforgalmi utakon, majd a főutakon, végül az alacsony forgalmú, kisebb településeket összekötő mellékutakon és bekötőutakon avatkoznak be. A munkavégzés idejére aközlekedők türelmét kérik.A havazással érintett területeken a Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan síkosságmentesítési, illetve hóeltakarítási munkálatokat végez.Az ország északi felében kialakulhat időszakos gyenge havazás, majd délelőttől nyugat felől főként a Dunántúlon már előfordulhat helyenként időszakos kisebb ónos eső. A csapadék intenzitásának növekedése a délutáni óráktól valószínű. Kedd éjfélig az Északi-középhegység térségében lepel-5 cm hó valószínű, de főként Nógrád megyében, illetve Pest megye északi részein 5 cm feletti hó is hullhat.Az ország döntő részén (a kb. Győr-Budapest-Debrecen vonaltól délre) jelentős mennyiségű (kb. 1-5 mm) ónos eső várható a kedd délutáni, esti óráktól az éjféli órákig. Az igen jelentős 5 mm körüli ónos eső (jelen számítások alapján) a kb. Pécs-Budapest vonala térségében valószínű!A derült területeken foltokban kialakult sűrű zúzmarás köd napközben fokozatosan megszűnik. A rétegfelhőzetből, ködből gyenge hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat a déli órákig.