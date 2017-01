Ónos esőre és havazásra is készüljön!

Az extrém hideg mellett havazás és ónos eső is várható kedden. Az ónos eső miatt az ország nagy részére - köztük több megyére másodfokú - figyelmeztetést adott ki keddre a meteorológiai szolgálat.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: a keddre virradó éjjel ismét az észak-magyarországi, észak-alföldi térségben több helyen mínusz 15 Celsius-fokig vagy az alá csökken a hőmérséklet. Egy-egy szélvédettebb hegyvidéki völgyben akár mínusz 20 fokig is hűlhet a levegő. Az extrém hideg miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Az előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 1 fok között valószínű, de délen helyenként 0, plusz 1 fokig melegedhet a levegő.



Kiemelték továbbá, hogy főként az Alföldön, északkeleten többfelé várható zúzmarás köd, helyenként pár száz méter alatti látótávolsággal. Napközben átmenetileg ritkul a köd, javulnak a látási viszonyok. Ezeken a területeken már ekkor várható gyenge hószállingózás, ónos szitálás.



Emellett kedd reggeltől elszórtan előfordulhat gyenge havazás is - a legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. A késő délelőtti, déli óráktól az északi megyékben intenzív havazás kezdődhet, amelyből 5 centiméter, vagy némileg afeletti friss hóréteg is alakulhat kedd éjfélig. A havazás miatt Budapestre és Pest, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Felhívták a figyelmet továbbá, hogy kedd délutántól a Győr-Budapest-Debrecen vonaltól délre egyre inkább ónos esőre vált a csapadék. A késő esti óráktól a Darány-Budapest sáv mentén intenzív ónos eső valószínű - emelték ki.



Az ónos eső miatt Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és Tolna megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Budapestre és Pest megyére, továbbá Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki keddre.