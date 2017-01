Ónos eső miatt nyolc megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd hajnalban az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: az ország északi felében kialakulhat időszakos gyenge havazás. Kedd éjfélig az Északi-középhegység térségében legfeljebb öt centiméternyi hó valószínű, de főként Nógrád megyében, valamint Pest megye északi részein ennél több is hullhat. A havazás veszélye miatt Budapestre és Pest megyére, továbbá Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki keddre.



Már délelőttől előfordulhat kedden kisebb ónos eső helyenként, időszakosan, főként a Dunántúlon. Délutántól, estétől az ország döntő részén (nagyjából a Győr-Budapest-Debrecen vonaltól délre) jelentős mennyiségű ónos eső várható. A jelenlegi számítások alapján az "igen jelentős", öt milliméter körüli ónos eső a Pécs-Budapest vonal térségében valószínű.



Ónos eső veszélye miatt így másodfokú (narancssárga) figyelmeztetést adtak ki Budapestre és Pest megyére, valamint Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Baranya és Veszprém megye területére. Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Zala megyében elsőfokú a figyelmeztetés ónos eső veszélye miatt.



A hőmérséklet kora délután és késő este egyaránt mínusz 7 és mínusz 1 fok között valószínű, de kora délután a déli országrészben helyenként akár 0, plusz 1 fok is lehet.



Az előrejelzés szerint szerdán is sok csapadék várható, eső, ónos eső és hó egyaránt. Főleg a nap első felében további - több megyében jelentős mennyiségű - ónos esőre kell készülni.