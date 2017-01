Ónos eső miatt nyolc megyére harmadfokú figyelmeztetést adtak ki

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden délelőtt az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben kiemelte: jelentős mennyiségű ónos eső, északon havazás várható.



Az ónos eső veszélye miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér és Tolna megyére a legmagasabb fokú (piros) figyelmeztetést adták ki.



Szintén az ónos eső veszélye miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki Komárom-Esztergom, Somogy és Veszprém megyére. Elsőfokú a figyelmeztetés Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Zala megyében.



Mint kifejtették: kedden eleinte az ország északi felében alakulhat ki időszakos gyenge havazás, ónos szitálás, majd a déli óráktól nyugat felől főként a Dunántúlon már előfordulhat helyenként időszakos kisebb ónos eső. A délutáni óráktól intenzívebbé válik a csapadék: az ország döntő részén (nagyjából a Győr-Budapest-Debrecen vonaltól délre, kivéve a Tiszántúl keleti részét, és a Dunántúl északnyugati részét) jelentős mennyiségű (több milliméternyi) ónos eső várható. Szerda reggelig a Pécs-Budapest sáv körüli megyékben akár 10-15 milliméternyi ónos eső hullhat. Szerda napközben a Győr-Debrecen vonaltól északra várható több milliméternyi ónos eső kiemelten az Alföld északi részén és az Északi-középhegység előterében várható, ettől délre inkább esőre lehet számítani.



Emellett több területre - a fővárosra, valamint Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére - a havazás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Azt írták: szerda éjfélig az Északi-középhegység térségében a legtöbb helyen 5-15 centiméter hó valószínű, de főként Nógrád megyében, illetve Pest megye északi részein ennél nagyobb mennyiség is hullhat.



A Magyar Közútkezelő azt közölte: az előrejelzések alapján az ónos esővel és havazásban érintett megyékben megelőzésképpen már végeztek sószórási munkákat. Első körben a gyorsforgalmi utakon, majd a főutakon, végül az alacsony forgalmú, kisebb településeket összekötő mellékutakon és bekötőutakon avatkoznak be.



Ezzel együtt a közútkezelő azt kéri: ónos eső esetén lehetőleg ne induljanak útnak.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) is fokozott óvatosságot kér. MTI-hez eljuttatott közleményükben kiemelték, hogy a téli időjárással kapcsolatban kísérjék figyelemmel a hatóságok közleményeit és használják a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását (VÉSZ).



Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a met.hu weboldalon, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján, az utinform.hu címen lehet információkat találni - írta az OKF.