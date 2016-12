Ónos eső: mérsékelték a riasztást, akcióban a sószórók

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. legfrissebb információi alapján az ország több megyéjében ónos esőt jelentettek, 16 megyében I. fokú ónos eső riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A síkosságmentesítés ilyen időjárás esetén kevésbé hatásos, mivel az olvasztó keverék – a preventív jelleggel kijuttatott anyag is – csak akkor érvényesül, ha megszűnik a csapadék. A közútkezelő kéri a közlekedők együttműködését: ónos eső esetén lehetőleg ne induljanak útnak, ha útnak indultak, akkor fokozott óvatossággal közlekedjenek.Amíg az ónos eső esik, a társaság sószóró gépeinek is a jeges, balesetveszélyes úton kell haladniuk és a kiszórt só kevésbé fejti ki olvasztó hatását a folyamatos csapadék miatt. Eredményes munkát csak akkor tudnak végezni a cég szakemberei, ha az ónos eső elállt. A közútkezelő gépei ilyen időszakban nátrium- és kálcium-klorid keverékével úgynevezett nedvesített szórást végeznek. Ennek lényege, hogy a kiszórt anyag nem pereg le az út felületéről. A mellékutakon a társaság az útszóró són kívül homokot, apró kőzúzalékot esetleg salakot is használ síkosságmentesítésre. A szórógépek egyszerre 40-50 kilométert tudnak megtenni, így a síkosság-mentesítés is az időigényes feladatok közé tartozik. Ezért a társaság kéri a közlekedők türelmét és megértését ezen időszak alatt.A közlekedők az útviszonyokról, az aktuális forgalmi helyzetekről, balesetek miatti korlátozásokról a Magyar Közút diszpécserszolgálatai mellett a társaság Útinform szolgálatánál (06-1-336-2400) is érdeklődhetnek 0-24 órában, minden elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu oldalon, ahol számos további hasznos közlekedési információhoz juthatnak az autósok - áll a Magyar Közút közleményében.Az ónos eső veszélye miatt korábban több Pest megyei járásra kiadott riasztást mérsékelték, de továbbra is országszerte elsőfokú riasztások vannak érvényben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délelőtti veszélyjelzésében azt írta: éjfélig, hétfő kora hajnalig szórványosan várható eső, zápor, csak a keleti, északkeleti területeken fordulhat elő havazás. Napközben nagyobb eséllyel délnyugaton - ahol továbbra is fagypont körül alakul a hőmérséklet - majd az esti óráktól az északkeleti megyékben (elsősorban Borsod, Szabolcs megye) is várható további ónos eső. A vasárnap éjfélig szóló veszélyjelzés szerint az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az ónos eső veszélye miatt. Az előrejelzés szerint hétfőn már rövidebb időre a nap is kisüthet. Napközben már nem valószínű csapadék.Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a nap folyamán az egész országban várható ónos eső.Pest megye több járására narancssárga vagyis másodfokú riasztást adott ki az ónos eső veszélye miatt vasárnap reggel a meteorológiai szolgálat. Az érintett területeken a következő órákban tartós ónos esőre kell készülni. A rendőrség honlapján azt írta: Pest megyében több útszakasz is csúszóssá vált. Nehezen járhatóak az utak például Monoron és térségében, valamint Gyál és Budakeszi térségében. Emellett Budapest több kerületéből - köztük: a II., III., IV., VI., IX., X., a XI., XII., XIII a XX. és XXII. kerületből - is jelezték, hogy jegesek az utak. A rendőrség az autósokat kéri, hogy vezessenek fokozott óvatossággal és körültekintéssel.Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a nap folyamán az egész országban várható ónos eső: emiatt a fővárosban és Pest megyében másodfokú, az ország többi területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Mint kifejtették: éjfélig, hétfő kora hajnalig szórványosan várható eső, zápor, csak a keleti, északkeleti területeken fordulhat elő havazás.Napközben nagyobb eséllyel délnyugaton - ahol továbbra is fagypont körül alakul a hőmérséklet -, majd az esti óráktól az északkeleti megyékben (elsősorban Borsod, Szabolcs megye) további ónos esőre lehet számítani. Az előrejelzés szerint a középső területeken erős, a hegyekben akár viharos széllökések is lehetnek.Napközben általában 3-8 Celsius-fokig melegszik a levegő (a Nyugat-Dunántúlon lehet a legmelegebb). Az északkeleti megyékben viszont csak mínusz 1 és plusz 2 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Késő estére mínusz 1 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn már rövidebb időre a nap is kisüthet. Napközben már nem valószínű csapadék.