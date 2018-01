Olvasóink csodás tavaszi képeket küldtek a Szigetközből és Győrből - galéria

Várjuk Olvasóink fotóit!



A szokatlanul meleg januári időben irány a természet! Várjuk Olvasóink fotóit: tudosito@kisalfold.hu. A legszebb felvételeket galériában mutatjuk be.

Várjuk továbbra is a képeket:. Irány a természet a remek időben!a reggeli pára- és ködfoltok néhol csak lassan oszlanak fel, északon időnként ködszitálás előfordulhat, máshol viszont változóan, északkeleten erősen felhős időre készülhetünk, de csapadék nem várható. A délies szelet a Dunántúlon helyenként élénk lökések is kísérhetik. Napközben északon, északkeleten 6-10, máshol 11-16 fokot mérhetünk. Nem lesz front térségünkben -az Időkép.az enyhe hajnal után ismét 6-16 fok közötti értékeket mérhetünk, a nyirkosabb északi, északnyugati területeken alakulhat 10 fok alatt a hőmérséklet. Napközben változóan, erősen felhős időre készülhetünk, borongós tájakkal is találkozhatunk, de csapadék nem várható, legfeljebb néhol alakulhat ki gyenge ködszitálás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.felhős, helyenként tartósan párás, ködös időre számíthatunk, de csapadék továbbra sem várható. A keleties szél északon néhol megélénkülhet. Napközben 7-13 fokot mérhetünk.nyugaton, szerdán a Dunától keletre alakulhat ki eső, egy-egy zápor, valamint időnként a déli-délkeleti szél feltámadhat. Kedden 7-13, szerdán 5-12 fokot mérhetünk a délutáni órákban.