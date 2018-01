Nincs vége! További ónos esőzésre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

A további ónos esőzés veszélye miatt az ország nagy részén vannak érvényben elsőfokú figyelmeztetések, riasztások.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: kedden délután még leginkább az Alföld déli részén, estétől az északi tájakon várható ónos csapadék, de éjszaka akár az Alpokalján is lehet kis mennyiségű ónos eső. Emiatt Budapesten, Pest megyében, továbbá Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Tolna és Veszprém megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.



A meteorológiai szolgálat kitért arra is, hogy szerda reggelig az ország északkeleti felén néhány centiméter hó várható, de helyenként az Északi-középhegységben, az Alföld északi részén 5 centiméter körüli mennyiség is hullhat. A csapadék formája délnyugat felől fokozatosan havas esőre, ónos esőre, majd a hőmérséklet emelkedésével esőre vált, de északon, északkeleten jellemzően fagypont alatt marad szerda reggelig a hőmérséklet.



Az előrejelzés szerint szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő délutántól északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan, főként az ország déli részén és a Dunántúlon lehet eső, zápor, estefelé esetleg hózápor. A szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon időnként meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 Celsius-fok között alakul. Napközben plusz 1-7 fokig melegszik a levegő.