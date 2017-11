Nem sok jót ígér az időjárás - eső, hó és erős szél is lehet

A leghidegebb órákban többfelé lesznek mínuszok, s helyenként napközben is 5 fok alatti maximumok várhatók, de többfelé 10 foknál is melegebb lesz - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Veszélyjelzésükben azt írták: hétfő hajnalig észak, északnyugat felől több hullámban várható záporos, vegyes csapadék. Az eső mellett havas eső, jég- vagy hódara illetve hó is előfordulhat. Síkvidéken is előfordulhat havazás, míg a magasabban fekvő (300-350 méter feletti) helyeken akár 4 centiméternyi hó is lehullhat, amely hosszabb-rövidebb ideig meg is maradhat.



Hétfőn napközben hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de helyenként futó záporeső, hózápor kialakulhat. Az Észak-Dunántúl, a főváros, és a Dél-Alföld térségében többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 4-10 fok között alakul.



Hétfőn késő estétől északnyugat felől újabb csapadék várható, az eső mellett havas eső, északkeleten és a hegyekben hó is lehet. Kedden többfelé várható eső, hajnalban, reggel a Budapest-Debrecen vonaltól keletre havas eső, hó is. Napközben még az Északi-középhegység térségében lehet vegyes halmazállapotú csapadék. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 2-9 fok között alakulnak, de a nyugati, délnyugati határvidéken 10-11 fok is lehet.



Szerdára megszűnik a csapadék és több helyen kisüt a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul. Napközben általában 7-13 fokig melegszik a levegő, de az északkeleti felhős részeken csak 4-7 fok lehet.



Csütörtökön és pénteken északkeleten (a Budapest-Debrecen vonaltól keletre) többnyire borult, párás, helyenként ködös idő lesz, másutt a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Csütörtökön északkeleten néhol lehet szitálás, másutt nem valószínű csapadék. Helyenként mindkét nap megélénkülhet, akár meg is erősödhet a légmozgás. A leghidegebb órákban csütörtökön 0-6, pénteken 1-6 fok lehet. A nappali maximumok mindkét nap jellemzően 10-15, a borult, ködös helyeken 4-8 fok között alakulnak.



Szombaton többfelé valószínű eső és megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet 2-7, a maximumhőmérséklet 7-12 fok között alakul.



Vasárnap ismét többfelé kisüt a nap, napközben már csapadék sem várható, de néhol megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3 fok között alakul. Napközben 4-8 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.