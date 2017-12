Nem csak mutatóba jött a hó: egyelőre folytatódik a borús, hideg téli idő

A következő napokban folytatódik a hideg, borús, csapadékos, téli idő, mínuszokkal. Csupán a hét második felében várható némi napsütés, helyenként akár 10 Celsius-fok körüli maximumokkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn legfeljebb csak rövid időre süthet ki a nap. Emellett több helyen valószínű csapadék: reggel északnyugaton havazás, majd a Dunántúlon inkább eső, havas eső, másutt hó, havas eső, este délen néhol ónos eső sem kizárt. A szél gyakran élénk, helyenként erős lesz. A leghidegebb órákban általában mínusz 7 és mínusz 1 fok között, de a gyengén felhős, szélvédett, havas tájakon mínusz 10 fok körül alakul a hőmérséklet. Napközben 0-4 fokig melegszik a levegő.



Kedden délután előbb a Nyugat-Dunántúlon, majd az ország középső területein is lehet gyenge havazás, havas eső, eső. Éjjel keleten is lehet gyenge vegyes halmazállapotú csapadék. A szél élénk, északnyugaton erős lehet. A minimumhőmérséklet általában mínusz 7 és plusz 1 fok között alakul, de a havas északi, északkeleti részeken hidegebb is lehet. A nappali maximumok 0-6 fok között alakulnak.



Szerdán napközben már legfeljebb csak a keleti határszélen lehet jelentéktelen csapadék, de továbbra is megélénkül, időnként megerősödik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 2-9 fok között valószínű.



Csütörtökön az Észak-Dunántúlon és az Északi-középhegység területén tartósan ködös, illetve rétegfelhőzettel borított területek is lesznek, egyébként napos idő várható. Csapadék nem valószínű, de északon néhol szitálás előfordulhat. Emellett megélénkül, a Dunántúlon megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban mínusz és mínusz 1 fok között, napközben plusz 3-9 fok között alakul a hőmérséklet, de északkeleten kissé hidegebb, délnyugaton pedig kissé melegebb is lehet.



Pénteken sok napsütés várható, de a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet és a nap második felében a Nyugat-Dunántúlon már lehet eső, havas eső, a hegyekben hó. A déli szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon viharossá is fokozódik. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a maximumhőmérséklet 5-13 fok között alakul (délnyugaton lesz a legmelegebb).



Szombaton többfelé várható eső, havas eső és erős szél. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 5, napközben plusz 2-11 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sokfelé várható eső, havas eső, havazás is. Emellett a szél is megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.