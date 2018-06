Ne számítson sok napsütésre csütörtökön

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig:



Erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett szerdán hosszabb, csütörtökön többnyire már csak rövid napos időszakokra számíthatunk. Többfelé, akár több alkalommal is várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is előfordul. Az északkeleti, keleti szél időnként megélénkül, szerdán néhol megerősödik, zivatar környezetében a szél viharossá fokozódhat.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 25 és 30 fok között várható.



Időjárási helyzet Európában:



Az Izland térségében elhelyezkedő magasnyomás és az Oroszország északi részén örvénylő ciklon közös áramlási rendszerében hideg levegő halad a Fekete-tenger irányába. Útját erős szél és záporok kísérik, egészen északon hózápor is előfordul, arrafelé a csúcshőmérséklet a 10 fokot sem éri el. Szintén az átlagosnál hűvösebb van a Skandináv-félszigeten és Európa óceáni partvidéke közelében. Kontinensünk másik felén ugyanakkor nyári meleg uralkodik, Oroszország déli tájain, Közép- és Dél-, Délkelet-Európa nagy részén délutánra általában 25, 32 fokig melegszik fel a levegő. Markáns légköri frontok hiányában döntően helyi hatások alakítják az időjárást; a gomolyfelhő-képződés erősségét, a záporok, zivatarok kialakulását. Csütörtök estig a Kárpát-medencében nem várható érdemi változás, erőteljes gomolyfelhő-képződésre és többfelé záporra, zivatarra számíthatunk.