Narancs riasztás a viharos szél miatt

Egyelőre csak a siófoki járásra adták ki a másodfokú riasztást, de az több keleti és nyugati megye számos járásában is elsőfokú. Az érintett területeken már a következő órákban viharossá fokozódhat a szél, akár 90 kilométer/óránál erősebb széllökések is lehetnek.



A péntek éjfélig szóló veszélyjelzés szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyében van érvényben másodfokú figyelmeztetés, így ezekben a megyékben van esély arra, hogy narancs riasztást is kiadnak a viharos szél veszélye miatt.



Baranya, Békés, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Tolna megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



A meteorológiai szolgálat azt írta: pénteken a Dunántúl nyugati felén, illetve a Tiszántúlon 60-90 kilométer/órás széllökések is lehetnek, a maximális erejűek napközben valószínűbbek. Szombaton már mérséklődni kezd a szél, de a Dunántúlon és északkeleten még előfordulhatnak 70 kilométer/óra körüli széllökések. Északkeleten, keleten a viharos szél hordhatja a havat.



A hófúvás veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Emellett felhívták a figyelmet, hogy az ország keleti felén egyre többfelé éri el a minimum a mínusz 15 Celsius-fokot, az Északi-középhegység szélvédett, illetve hóval borított területein mínusz 20 fok alatti hőmérséklet is várható a péntekről szombatra virradó éjszaka. A következő éjjel még alacsonyabb hőmérsékletre lehet számítani - tették hozzá.



Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az extrém hideg veszélye miatt is másodfokú a figyelmeztetés. Ezekben a megyékben akár mínusz 20 Celsius-fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.



Budapesten és Pest megyében, továbbá Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében szintén a hideg veszélye miatt elsőfokú a figyelmeztetés.