Napsütéses hétvégére készüljön, de azért az esernyőt még ne tegye el

Helyenként eső, zápor, esetleg zivatar is lehet, de emellett sok lesz a napsütés, napközben többfelé 20-25 fokos maximumok várhatók - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttatott el az MTI-nek.



Pénteken nyugaton kevés felhőre, napos időre lehet számítani. A középső országrészben délelőtt, keleten délután szakadozik fel jelentősebben a felhőzet, főként keleten valószínű zápor, zivatar. A szél megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon erős, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-15, a legmagasabb hőmérséklet 18-24 Celsius-fok között valószínű.



Szombaton időnként megélénkül a légmozgás, de több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 5-11 fok lehet. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap is főként napsütéses idő várható. Délután délnyugaton, nyugaton megvastagszik a felhőzet, és elsősorban ott helyenként eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. Emellett többfelé élénk, a Szeged-Győr sávban erős széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 8-14, a maximumhőmérséklet 22-26 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.