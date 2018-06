Napi csapadékrekord dőlt meg a Bükkben: átlagosan két nyári hónap alatt esik ennyi

Napi csapadékrekord dőlt meg a Bükkben - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a honlapján. Többfelé további felhőszakadásra, zivatarokra, néhány megyében hőségre is figyelmeztetnek.



Azt írták: vasárnap délután a hegyvidéken kialakult heves zivatarban is hullhatott néhol 50 milliméternél több csapadék, majd az éjszakai, órákon át tartó felhőszakadásból 100 milliméternél is több eső esett a Bükk egyes részein.



Bánkúton a hétfő reggeli mérések szerint 24 óra alatt 173 milliméter eső hullott le. Június 10-én még sohasem mértek ennyi csapadékot Magyarországon, ezért ez lett az új napi csapadékrekord.



Kifejtették: ekkora vízmennyiség még a Bükkben is átlagosan két nyári hónap alatt esik le, míg az Alföldön ez három havi átlagos csapadékmennyiségnek felel meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatbázisának jelenlegi állapota szerint 1901 óta Magyarországon ez a nyolcadik legnagyobb napi csapadékmennyiség.



Egyetlen nap leforgása alatt ilyen nagy mennyiségű eső a legutóbb Magyarországon 2003-ban volt, akkor a kompolti mérőállomás július 28-án 177 millimétert regisztrált. Az abszolút rekord 202,7 milliméter, amely 1963. szeptember 8-án Gyömrőn hullott le.



Kitértek arra is, hogy a meteorológiai szolgálat "MET-ÉSZ" rendszerébe feltöltött adatok szerint a leginkább a Bükk központi részén hullott extrém mennyiségű csapadék, de a Mátra környékén (például Terpesen) is kialakult 50 milliméternél több csapadékot okozó felhőszakadás. A Bükk hegységtől északra és délre már lényegesen kevesebb hullott: Putnokon 7, Egerben mindössze 4 milliméternyi esőt mértek észlelők.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták: hétfőn az ország keleti felén, azon belül is főként a Tiszántúlon alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez egy-egy helyen felhőszakadás (rövid idő alatt 30 millimétert meghaladó mennyiségű csapadék) társulhat, illetve északkeleten délután, este akár egy-egy heves zivatar (óránkénti 90 kilométeresnél erősebb széllökéssel és nagyobb szemű jégesővel) sem zárható ki.



Éjszaka is az ország keleti, északkeleti felén-harmadán, esetleg az északi határ mentén alakulhat ki egy-egy zivatar.



Felhőszakadás veszélye miatt hétfőre Budapestre és Pest megyére, továbbá Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a heves zivatar veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Emellett Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyében a hőség miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Kedden várhatóan a nap második felében alakulhatnak ki, illetve sodródhatnak be zivatarok főként az ország északi, majd északnyugati, nyugati megyéibe is. Ezek között már nagyobb eséllyel lehetnek heves zivatarok, amelyekhez óránkénti 90-100 kilométeres erősségű szélrohamok, nagyobb szemű jég és felhőszakadás társulhat. Kedd éjszaka a zivatar átterjedhet az ország más részeire is - írta a meteorológiai szolgálat.