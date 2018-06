Nagyot változik az időjárás a hétvégén: mintegy 10 fokos lehűlés jön!

Mintegy 10 fokos lehűlés várható a hétvégén, néhol még napközben is csak 15 Celsius-fokig melegszik fel a levegő. Kezdetben sokfelé, majd helyenként várható csapadék, de a nap is kisüt majd - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Jelenleg még csaknem az egész országban hőség miatt van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. Emellett északkeleten és északnyugaton a heves zivatarok miatt is kiadtak elsőfokú figyelmeztetést.



Pénteken kezdetben borult lesz az ég és sokfelé lesz eső, zápor, délkeleten akár zivatar. Kora délutántól északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet és egyre kevesebb helyen valószínű csapadék. A szél többfelé megerősödik, helyenként, illetve zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 21 fok között várható (a délkeleti megyékben lesz a melegebb). A legmagasabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul (az ország nagy részén reggel, délelőtt lesz a legmelegebb).



Péntekre három északkeleti megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a heves zivatarok veszélye miatt.



Szombaton napos idő várható, csak helyenként alakulhat ki zápor, de több helyen erős lesz a szél. A leghidegebb órákban 7-13 fok lehet. A nappali maximumok 17 és 23 fok között alakulnak.



Vasárnap délelőtt több, délután kevesebb napsütés valószínű, helyenként eső, zápor is lehet. A minimumhőmérséklet 6 és 13, a maximumhőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.