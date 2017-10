Mutatjuk, milyen időjárás várható a jövő héten

A következő napokban a leghidegebb órákban fagypont körüli minimumok, napközben viszont továbbra is többfelé lehetnek 20 fok körüli maximumok. Viszont többször lesz borús az ég, eső zápor is lehet, és a szél is megélénkül, helyenként megerősödik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből. Hétfőn derült vagy gyengén felhős időre lehet számítani, majd késő délutántól északnyugat felől növekedni kezd a fátyolfelhőzet, de csapadék nem lesz.



A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 1-6 fok között alakul, de a fagyzugokban mínusz 2, mínusz 3 fok is lehet. Talaj menti fagyra nagyobb területen kell számítani. Napközben 17-21 fokig melegszik a levegő. Kedd délután már keleten sem valószínű napsütés és egyre több helyen várható eső, zápor, a Dél-Dunántúlon akár zivatar is. A leghidegebb órákban 5-11 fok lehet. A nappali maximumok északon 13-17, míg délen 18-22 fok között alakulnak. Szerdán kora reggel a keleti határ közelében még előfordulhat kisebb eső, majd ott is megszűnik a csapadék. Napközben már több-kevesebb napsütés is lehet. A minimumhőmérséklet 4-12, a maximumhőmérséklet 15-20 fok között valószínű. Csütörtökön a több-kevesebb napsütés mellett nem várható csapadék.



A leghidegebb órákban 3-10 fok lehet, de a "hidegre hajlamos helyeken" talaj menti fagy is lehet. Napközben 17-22 fokig melegszik a levegő. Pénteken átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, szórványosan eső, zápor is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-11, a legmagasabb hőmérséklet 13-18 fok között alakul. Szombaton és vasárnap változóan felhős idő várható elszórtan kisebb esővel, de több-kevesebb napsütés is várható. Szombaton a leghidegebb órákban 6-11, vasárnap 5-10 fok lehet. A nappali maximumok szombaton 12-17, vasárnap 13-18 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.



A megszokottnál hidegebb idővel indult az október: Nyírlugoson mínusz 2 Celsius-foknál is hidegebb volt, s az országos átlag is több fokkal alacsonyabb volt az ilyenkor szokásosnál - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap reggel a Facebook-oldalán. Mint írták: a minimumhőmérséklet országos átlaga 3 fok körül alakult, ez mintegy 6 fokkal alacsonyabb az ilyenkor szokásosnál.



A meteorológiai szolgálat mérőhálózatán belül a legalacsonyabb hőmérsékletet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírlugoson mérték, ott mínusz 2,1 fokig hűlt le a levegő. Bár idén ősszel nem volt még ilyen alacsony hőmérséklet, ez elmarad a napi minimum rekordtól: 1959. október elsején Nagykanizsán mínusz 4,2 fok volt - tették hozzá. Az előrejelzés szerint a következő órákban a sok napsütés révén melegszik az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul. Késő este 3-11 fok közé hűlhet le a levegő. Vasárnap nem várható csapadék.