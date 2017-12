Most megdőlt a melegrekord, de aztán jöhet a havazás a Dunántúlon

Mi lesz a folytatásban?

Kedden megdőlt a korábbi melegrekord, melyet 1994-ben Bácsalmáson mértek. Akkor 17,2 fok volt, ezzel szemben ma délután Drávaszabolcson 18,8 fokot mért az OMSZ - írja az Időkép. A keddre virradó éjszaka is nagyon enyhe volt, az erős, viharos délies szélnek köszönhetően a Dunántúlon nagy területen nem csökkent 10 fok alá a hőmérséklet.A viharos szél károkat is okozott, a legtöbbet Győr-Moson-Sopron megyében, ahol leginkább kidőlt fákhoz, lehasadt faágakhoz és megrongált épületekhez vonultak ki a tűzoltók, de autókban, buszmegállókban is keletkeztek károk a viharos szél miatt.hajnalban az északnyugati tájakon kezd először megszűnni a csapadék, a reggeli órákban még az Északi-középhegységben és a Dunántúl magasabban fekvő területein havas esőbe, havazásba válthat át az eső - írja előrejelzésében az Időkép. Napközben nyugat felől elkezd felszakadozni a felhőzet, délután már csak a legdélebbi tájakon lehet szitálás, gyenge eső. A légmozgás átmenetileg mérséklődik, 0-4 fokos hajnalt követően 2-6 fokig emelkedik a hőmérséklet.felhős, néhol ködös lesz a hajnal, majd ismét feltámad a délies szél, a nap előrehaladtával pedig többfelé fordulhat elő gyenge csapadék. Az esti óráktól a legnyugatibb tájak kivételével újra országosan esős időre lehet számítani, havas eső, hó csak az Északi-középhegységben valószínű. A minimum-hőmérsékletek -2 és 3, a maximumok 3 és 9 fok között alakulnak.továbbra is sok lesz a felhő az égen, délelőtt csak elszórtan, délutántól viszont sokfelé várható eső, zápor, a Dunántúl magasabb pontjain estétől havas eső, havazás sem kizárt. Az erős szelet viharos lökések is kísérhetik. Fagyokra nem kell készülnünk, a maximumok 7-13 fok között alakulnak.Hétvégén lehűlés veszi kezdetét, valamint továbbra is szeles, szombaton még csapadékos időre van kilátás. Előrejelzés az Időképen >>