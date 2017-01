Mosonmagyaróváron és Sopronban havazik - fotók

18 órától az ónos eső miatt kialakult tükörjég miatt korlátozzák a tehergépjárművek forgalmát a 86-oson, Katafa és Rédics között (48. és 2. km-szelvény között).Jelenleg 244 munkagép dolgozik az országos közúthálózat síkosságmentesítésén és több mint 700 ember áll készenlétben – írja a hirado.hu.A közlekedés feltételei estétől északon, a Dunántúlon és a középső országrészben jelentősen romlanak, aki teheti, ne induljon útnak! - figyelmeztet az Időkép.

Hóesés Mosonmagyaróváron.

Jelentem elkezdett havazni a Rábaköz számos településén. Jobaháza, Bogyoszló, Rábatamási. Nagy pelyhekben hull a hó. Reméljük, lesz egy kis hó - írta Olvasónk.Északnyugat felől nedves levegő érkezik, egyre többfelé várható csapadék: északon hó, máshol havas eső, fagyott eső, ónos eső -Egy biztos: most máris havazik.Sopron enyhén havazik késő délután - jelentette munkatársunk. Mosonmagyaróvári kollégánk helyzetjelentése szerint szakad a hó a városban, az utakon és a járdákon is látszik már ennek a nyoma.Várjuk Olvasóink fotóit a havazásról:

Megelőző síkosságmentesítés Győrben. Fotó: Bertleff

Az ónos eső veszélye miatt több megye járásaira másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden délután. Az érintett területeken a következő órákban tartós ónos esőre kell készülni. Késő délután további járásokban és a fővárosban is másodfokúra emelték a riasztást. Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, Baranya és Fejér megye mellett Vas, Zala, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye több járására, valamint a fővárosra is kiadták a másodfokú riasztást, mert a következő néhány órában ónos eső hullhat. Emellett többfelé elsőfokú riasztás van érvényben. Az éjfélig szóló veszélyjelzés szerint ugyanakkor négy északkeleti megye kivételével az egész országban várható ónos eső. Komárom-Esztergom, Somogy és Veszprém megyében másodfokú, Budapesten és Pest megyében valamint Baranya, Bács-Kiskun, Fejér és Tolna megyében akár legmagasabb fokú (piros) riasztásokat is kiadhatják. Azt írták: szerda reggelig a Pécs-Budapest sáv körüli megyékben akár 10-15 milliméternyi ónos eső is hullhat. Szerda napközben a Győr-Debrecen vonaltól északra várható több milliméternyi ónos eső, kiemelten az Alföld északi részén és az Északi-középhegység előterében, a vonaltól délre inkább eső valószínű. Emellett a fővárosban és Pest megyében, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Komárom-Esztergom és Nógrád megyében a havazás miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Ezeken a területeken 12 óra alatt 5 centiméternél is több friss hó hullhat.- Riasztást adtak ki a megye több járására, ami azt jelenti, hogy 1-3 órán belül érkezhet ide az ónos eső:borult lesz az ég. Egyre többfelé számíthatunk csapadékra; kedden északon havazás, másutt a havazást egyre inkább ónos eső váltja fel, helyenként jelentősebb mennyiség hullhat. Szerdán a havazás az Északi-középhegység térségére szorul vissza.

A legtöbb helyen ónos eső valószínű, legtovább az Észak-Alföldön. Délen viszont már eső hullhat. A déli, délkeleti szél a Dél-Alföldön és az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán +3 és -4 fok között valószínű, északkeleten lesz a hidegebb.

13.05 - Így lepte el Budapestet az ónos esőAz ország nagy részén borult, felhős az ég. Fertőszentmiklós, Veszprém, Kápolnásnyék térségében, továbbá Pest megye vonzáskörzetében, illetve a Duna-Tisza közén hószállingózás, ónos szitálás tapasztalható, ónos eső, havas eső esik.Az autópályák, az autóutak és a főutak burkolata többnyire száraz vagy sónedves.Az alsóbbrendű úthálózat nagy részén sónedves vagy száraz burkolatra lehet számítani. Zala megye egyes területein, Veszprém környékén, illetve Jászberény, Nyékládháza, Kisvárda és Nyírbátor térségében néhány mellékúti szakaszon még jégbordásak az utak.A hőmérséklet -7 és +2 fok között változik.Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján kedden havazás és jelentős mennyiségű ónos eső nehezítheti a közlekedést az ország számos megyéjében. A szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki egyebek mellet Győr-Moson-Sopron megyére is.

A közlekedők az útviszonyokról, az aktuális forgalmi helyzetekről, balesetek miatti korlátozásokról a cég diszpécserszolgálatai mellett a társaság Útinform szolgálatánál (06-1-336-2400) is érdeklődhetnek 0-24 órában, minden elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu oldalon, ahol számos további hasznos közlekedési információhoz juthatnak az autósok.

Győr-Moson-Sopron megye - Gyenge ónos eső. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized (> 0,1) mm.

Ónos esőt kapunk

A szolgáltató munkagépei sózzák a kezelésében lévő tömegközlekedési útvonalakat, hidakat, felüljárókat, főutak burkolatait, valamint a buszmegállók, járdák, terek felületére is szóróanyagot juttatnak ki gép és kézi erővel.A Győr-Szol síkosságmentesítésben résztvevő állománya a társaság telephelyén ügyeleti készenlétben áll a szükséges további beavatkozások elvégzésére.A szolgáltató felhívja a közlekedők figyelmét, hogy tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról, ónos eső esetén lehetőleg senki ne induljon útnak.10.50 - Több megyében és Budapesten is harmadfokúra emelték az ónos eső veszélye miatti figyelmeztetést.Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd délelőtti veszélyjelzése szerint Budapestre, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér és Tolna megyére a legmagasabb fokú (piros) figyelmeztetést adták ki.Szintén az ónos eső veszélye miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki Komárom-Esztergom, Somogy és Veszprém megyére.Elsőfokú a figyelmeztetés Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Zala megyében.A közútkezelő azt közölte: ónos eső esetén lehetőleg senki ne induljon útnak. A katasztrófavédelem is kiemelte: mindenki tájékozódjon az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról.8.55 - Havazás és jelentős mennyiségű ónos eső várhatóAz Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján kedden havazás és jelentős mennyiségű ónos eső nehezítheti a közlekedést az ország számos megyéjében. A síkosságmentesítés ilyen időjárás esetén kevésbé hatásos, mivel az olvasztó keverék – a preventív jelleggel kijuttatott anyag is – csak akkor érvényesül, ha megszűnik a csapadék.Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország északi felében kialakulhat időszakos gyenge havazás, majdA csapadék intenzitásának növekedése a délutáni óráktól valószínű. Kedd éjfélig az Északi-középhegység térségében 5 cm hó valószínű, de főként Nógrád megyében, illetve Pest megye északi részein 5 cm feletti hó is hullhat.Az igen jelentős 5 mm körüli ónos eső (jelen számítások alapján) a kb. Pécs–Budapest vonala térségében valószínű˝Amit fontos kiemelni: az előrejelzések alapján az ónos esővel és havazásban érintett megyékben megelőzésképpen a szükséges helyeken végeztünk sószórási munkákat. Ónos eső idején a csapadék azonban lemossa a burkolatról a kijuttatott szóróanyagot, így csak késleltetni tudjuk a síkosság kialakulását, ettől függetlenül folyamatosan dolgozunk a síkosságmentesítésen, szűkség szerint érdesítő anyagokat szórunk, de igazán hatékonyan csak akkor tudunk beavatkozni, ha a csapadék már elállt. Intenzív havazás esetén időszakosan lehetnek télies útviszonyok, hiszen egy-egy munkagépünk a kijelölt útvonalán a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat átlagosan 2-4 óra alatt tudja elvégezni, ennyi idő alatt pedig folyamatos csapadékutánpótlás mellett újra havasak, hókásásak, latyakosak lehetnek az utak˝ - olvasható a Magyar Közút tájékoztatásában.A munkákat a Magyar Közút ütemezetten végzi, azaz első körben a gyorsforgalmi utakon, majd a főutakon, végül az alacsony forgalmú, kisebb településeket összekötő mellékutakon és bekötőutakon avatkoznak be. A munkavégzés idejére aközlekedők türelmét kérik.A havazással érintett területeken a Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan síkosságmentesítési, illetve hóeltakarítási munkálatokat végez.Az ország északi felében kialakulhat időszakos gyenge havazás, majd délelőttől nyugat felől főként a Dunántúlon már előfordulhat helyenként időszakos kisebb ónos eső. A csapadék intenzitásának növekedése a délutáni óráktól valószínű. Kedd éjfélig az Északi-középhegység térségében lepel-5 cm hó valószínű, de főként Nógrád megyében, illetve Pest megye északi részein 5 cm feletti hó is hullhat.Az ország döntő részén (a kb. Győr-Budapest-Debrecen vonaltól délre) jelentős mennyiségű (kb. 1-5 mm) ónos eső várható a kedd délutáni, esti óráktól az éjféli órákig. Az igen jelentős 5 mm körüli ónos eső (jelen számítások alapján) a kb. Pécs-Budapest vonala térségében valószínű!A derült területeken foltokban kialakult sűrű zúzmarás köd napközben fokozatosan megszűnik. A rétegfelhőzetből, ködből gyenge hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat a déli órákig.