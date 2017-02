Melegszik az idő, de sok lesz az eső jövő héten

Hétfő reggelre főként a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén sűrű köd képződik, az erősen felhős keleti területeken is romlanak a látási viszonyok. Napközben a köd feloszlik, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt, a legtöbb napsütés délnyugaton valószínű. Késő délutántól észak felől növekszik, vastagszik a felhőzet, de estig nem várható csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0, a legmagasabb hőmérséklet plusz 5-11 Celsius-fok között várható.



Kedden többfelé várható eső, zápor. Nagy területen megerősödik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben plusz 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdán is többfelé megerősödhet a szél, de ismét várható napsütés, északon elszórtan, délen legfeljebb néhol valószínű kisebb eső, zápor. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű. A nappali maximumok plusz 7 és 14 fok között alakulnak, északkeleten lesz a hűvösebb, délnyugaton a legenyhébb idő.



Csütörtökön sokfelé lesz erős, néhol viharos a szél. Északon elszórtan, délen inkább csak néhol valószínű kisebb eső, zápor. Több napsütés délen, a délutáni órákban valószínű. A leghidegebb órákban plusz 2-8 fok lehet. Napközben 9-16 fokig melegszik a levegő, északkeleten lesz a hűvösebb, délnyugaton a legenyhébb idő.



Pénteken délutánra mindenütt beborul az ég. Egyre többfelé várható eső, záporeső. Emellett megerősödik, estére nagy területen viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-9, a legmagasabb hőmérséklet 7-14 fok között valószínű, északon lesz a hűvösebb, délen az enyhébb idő.



Szombaton többfelé viharos lesz a szél, emellett elszórtan zápor, hózápor is lehet. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 3-8 fok között valószínű.



Vasárnap több-kevesebb napsütés mellett helyenként zápor, hózápor várható. A leghidegebb órákban mínusz 5 és 0 fok között, napközben plusz 3-8 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.