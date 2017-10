Melegrekord dőlt meg kedden Budapesten

Az október 17-ei legmagasabb minimumhőmérséklet a fővárosban eddig 14,5 fok volt, 1953-ban regisztrálták Kamaraerdőn.



Most - mint írták - az év ezen időszakához képest meleg levegő alakítja időjárásunkat. Az éjszakai órákban az ország alacsonyan fekvő területein volt jelentősebb a lehűlés. A nagyobb városokban és a hegyvidéki tájak magasabb részein több helyen maradt 10 Celsius-fok felett a hőmérséklet. Budapesten, a János-hegyen hajnalban 15,2 fok volt a minimumhőmérséklet, így ez lett az új fővárosi rekord.



Az előrejelzés szerint a következő napokban is marad a napsütéses, száraz idő. Szerda délelőtt a köd mindenütt feloszlik, utána fátyolfelhős, napos időre számíthatunk. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között várható, de a magasabb helyeken ennél néhány fokkal magasabb, északkeleten alacsonyabb is lehet, néhol talaj menti fagy is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 24 fok között valószínű (a tartósabban ködös részeken lesz a hűvösebb).