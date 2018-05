Megjött! Itt a felhőszakadás Soprontól Győrig zuhog az eső - videó

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére péntek éjfélig



Délelőttig főként északon, később ismét több helyen lesznek zivatarok.



A legjellemzőbb kísérőjelenség zivatarok környezetében továbbra is a felhőszakadás ( >25-30 mm, néhol akár > 50-70 mm) lesz, illetve néhol viharos (55-75 km/h) széllökés és helyenként jégeső (1-2 cm körüli átmérővel) is előfordulhat. Kis eséllyel (elsősorban DK-en) egy-egy heves zivatar sem kizárt 80 km/h feletti szélrohammal és 2 cm-t meghaladó jéggel.

Győr-Moson-Sopron - Felhőszakadás Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Az egész országban figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás veszélye miatt, és öt megyében már másodfokú a figyelmeztetés.Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek reggeli, az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy és Tolna megyében van másodfokú figyelmeztetés. Ott az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternél is több csapadék hullhat.Az ország többi területén elsőfokú a figyelmeztetés felhőszakadás miatt.Délelőttig főként északon, később ismét több helyen lesznek zivatarok - írták.A legjellemzőbb kísérőjelenség zivatarok környezetében továbbra is a felhőszakadás lesz, valamint néhol viharos széllökés és helyenként jégeső is előfordulhat. Kis eséllyel (elsősorban délkeleten) egy-egy heves zivatar sem kizárt 80 kilométer/óra feletti szélrohammal és 2 centiméteresnél is nagyobb jéggel.Az előrejelzés szerint pénteken a legmagasabb hőmérséklet általában 24-30 Celsius-fok között valószínű, de a Kisalföldön, Alpokalján kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 15-20 fok közé hűlhet le a levegő, a zivatarok által érintett területeken és északnyugaton lesz a hidegebb.