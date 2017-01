Megjött a várva várt hó - Havazott Győrben és az M85-ösön, hófúvást is kaphatunk - videó

Ön mit tapasztalt? Várjuk olvasóink havas fotóit! tudosito@kisalfold.hu

- Hazánk nagy része felett borult, felhős az égbolt. Komárom környékén, illetve Pest, Nógrád és Heves megye északi területein havazik vagy szállingózik a hó. Békés megye egyes területeiről páralecsapódást jeleztek.A gyorsforgalmú utak, valamint a fő- és mellékutak váltakozva szárazak, vagy sónedvesek. Győr és Esztergom környékén, Nógrád és Heves megyében havas fő- és mellékút szakaszok is lehetnek.A látási viszonyok mindenütt kielégítőek. Általában gyenge vagy mérsékelt a légmozgás. Balatonvilágos és Miskolc térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyében közepes erejű, míg Edelény környékén erős széllökésekre kell számítani.hazánk nagy része felett borult, felhős az égbolt., Pest, Nógrád és Heves megye északi területein illetve az északkeleti országrészbenA gyorsforgalmú utak, valamint a fő és a mellékutak váltakozva szárazak, vagy sónedvesek. Nógrád és Heves megyében havas fő- és mellékút szakaszok is lehetnek. A látási viszonyok mindenütt kielégítőek.Észak felől kis mennyiségű (döntően 4-5 mm alatti) vegyes halmazállapotú csapadék érkezik, a csapadékhajlam jelentős csökkenése, megszűnése szerda estétől, késő estétől várható. A legkevesebb csapadék a délnyugati tájakon valószínű. Az északkeleti megyékben (a csapadékos időszakokban) végig a havazás lesz a jellemző. Előbb a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, majd napközben a középső megyékben is ÓNOS eső, havas eső, eső válthatja fel a havazást. A lehulló friss hó jellemzően lepel és 4 cm közé becsülhető, de nagyobb eséllyel az Északi-középhegység térségében és az északkeleti határvidéken 5 cm körüli mennyiség is lehet. A tovább erősödő, helyenként viharossá fokozódó nyugatias szél elsősorban az északkeleti megyékben és a magasabban fekvő részeken hordhatja a havat, és hóátfúvásokat képezhet. A legerősebb széllökések (szerda napközben és este) az Északi-középhegység térségének alacsonyabb részein és a Tiszántúl északi felén néhol 65-70 km/h körül alakulhatnak (a hegyekben ennél jóval erősebb szél is várható). Emellett főként estétől Sopron és Mosonmagyaróvár környékén is lehetnek 70-75 km/h körüli széllökések.