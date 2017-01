Megjött a várva várt hó - Havazott Győrben, a Dunakanyarban már 5 centi hullt - videó

Ön mit tapasztalt? Várjuk olvasóink havas fotóit! tudosito@kisalfold.hu





Fotó: Időkép

Győr környékén havas eső esik, Komárom és Kiskőrös térségében, illetve Pest, Nógrád és Heves megye északi területein, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, továbbá Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében havazik vagy szállingózik a hó.A gyorsforgalmú utak, valamint a fő- és mellékutak váltakozva szárazak, vagy sónedvesek. Pest, Nógrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében havas útszakaszok is lehetnek.- Győrben is szépen fehéredik a táj.- Az ország északi-északkeleti felén gyorsan fehéredni kezdett a táj .A reggeli óráktól havazás kezdődött északon, délelőtt 10-kor a Mosonmagyaróvár-Tiszafüred vonaltól északra mindenütt szépen havazott, a Dunakanyarban helyenként már 2-5 centi friss havat is mérhettünk - írja az Időkép.Vác-Nyulason az Időkép szerkesztősége már fehér tájról és látványos hóesésről tudott képeket és videót készíteni a reggeli, kora délelőtti órákban:

Archív-felvétel. Fotó: Marcali Gábor

- Győrben nagy pelyhekben hull a hó jelenleg.A gyorsforgalmú utak, valamint a fő- és mellékutak váltakozva szárazak, vagy sónedvesek. Győr és Esztergom környékén, Nógrád és Heves megyében havas fő- és mellékút szakaszok is lehetnek. A látási viszonyok mindenütt kielégítőek.A hőmérséklet -8 és +1 fok között változik - írja az Útinform.A Győr-Szol Zrt. készenléti ügyeletben lévő állománya már kedden, a késő esti órákban megkezdte a csúszásmentesítést, az alásózást a város legforgalmasabb útszakaszain. A társaság munkatársai a technológiai előírásoknak megfelelően elsőként a hidakon és a felüljárókon, tömegközlekedési útvonalakon dolgoztak, ugyanakkor szóróanyag került a főbb utak és a buszmegállók, városi kerékpárutak burkolatira, valamint a közterületi járdákra és terekre. A munka január 4-én, szerdán a reggeli órákban is tartott illetve tart, mintegy 20 gép és több mint 60 dolgozó részvételével.

A tartós hideg miatt sok helyen befagytak a városi tavak, azonban a jég vastagsága továbbra sem megfelelő

A speciális körülmények között hosszabb menetidővel kell számolni, ezért célszerű hamarabb elindulni. A Győr-Szol Zrt. megköszöni a közlekedésben résztvevők együttműködését.A télies időjárás, a havazás miatt csúszásveszély alakult ki a vízpartokon isígy ezeket a sétálóutakat mindenki saját felelősségére használhatja. A téli időszakban érdemes fokozottan figyelniük az itt közlekedőknek, hiszen a páralecsapódás miatt ezeken a helyeken könnyen előfordulhat jegesedés, még enyhébb időben is jelentős a csúszásveszély., és a jégre hullott vékony hóréteg miatt még veszélyesebb arra rámenni. Jegesedés esetén a Győrben található tavakra, folyószakaszokra is vonatkozik a csúszkálás, a korcsolyázás tiltása, ezt a téli sportot megfelelő időjárási körülmények között, kizárólag a kijelölt helyeken, az előírások szigorú betartásával lehet űzni.- Hazánk nagy része felett borult, felhős az égbolt. Komárom környékén, illetve Pest, Nógrád és Heves megye északi területein havazik vagy szállingózik a hó. Békés megye egyes területeiről páralecsapódást jeleztek.A gyorsforgalmú utak, valamint a fő- és mellékutak váltakozva szárazak, vagy sónedvesek. Győr és Esztergom környékén, Nógrád és Heves megyében havas fő- és mellékút szakaszok is lehetnek.A látási viszonyok mindenütt kielégítőek. Általában gyenge vagy mérsékelt a légmozgás. Balatonvilágos és Miskolc térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyében közepes erejű, míg Edelény környékén erős széllökésekre kell számítani.hazánk nagy része felett borult, felhős az égbolt., Pest, Nógrád és Heves megye északi területein illetve az északkeleti országrészbenA gyorsforgalmú utak, valamint a fő és a mellékutak váltakozva szárazak, vagy sónedvesek. Nógrád és Heves megyében havas fő- és mellékút szakaszok is lehetnek. A látási viszonyok mindenütt kielégítőek.Észak felől kis mennyiségű (döntően 4-5 mm alatti) vegyes halmazállapotú csapadék érkezik, a csapadékhajlam jelentős csökkenése, megszűnése szerda estétől, késő estétől várható. A legkevesebb csapadék a délnyugati tájakon valószínű. Az északkeleti megyékben (a csapadékos időszakokban) végig a havazás lesz a jellemző. Előbb a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, majd napközben a középső megyékben is ÓNOS eső, havas eső, eső válthatja fel a havazást. A lehulló friss hó jellemzően lepel és 4 cm közé becsülhető, de nagyobb eséllyel az Északi-középhegység térségében és az északkeleti határvidéken 5 cm körüli mennyiség is lehet. A tovább erősödő, helyenként viharossá fokozódó nyugatias szél elsősorban az északkeleti megyékben és a magasabban fekvő részeken hordhatja a havat, és hóátfúvásokat képezhet. A legerősebb széllökések (szerda napközben és este) az Északi-középhegység térségének alacsonyabb részein és a Tiszántúl északi felén néhol 65-70 km/h körül alakulhatnak (a hegyekben ennél jóval erősebb szél is várható). Emellett főként estétől Sopron és Mosonmagyaróvár környékén is lehetnek 70-75 km/h körüli széllökések.