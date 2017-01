Megjött a várva várt hó - Havazik Győrben és az M85-ösön, de hófúvást is kaphatunk - videó

Ön mit tapasztalt? Várjuk olvasóink havas fotóit! tudosito@kisalfold.hu

Észak felől kis mennyiségű (döntően 4-5 mm alatti) vegyes halmazállapotú csapadék érkezik, a csapadékhajlam jelentős csökkenése, megszűnése szerda estétől, késő estétől várható. A legkevesebb csapadék a délnyugati tájakon valószínű. Az északkeleti megyékben (a csapadékos időszakokban) végig a havazás lesz a jellemző. Előbb a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, majd napközben a középső megyékben is ÓNOS eső, havas eső, eső válthatja fel a havazást. A lehulló friss hó jellemzően lepel és 4 cm közé becsülhető, de nagyobb eséllyel az Északi-középhegység térségében és az északkeleti határvidéken 5 cm körüli mennyiség is lehet. A tovább erősödő, helyenként viharossá fokozódó nyugatias szél elsősorban az északkeleti megyékben és a magasabban fekvő részeken hordhatja a havat, és hóátfúvásokat képezhet. A legerősebb széllökések (szerda napközben és este) az Északi-középhegység térségének alacsonyabb részein és a Tiszántúl északi felén néhol 65-70 km/h körül alakulhatnak (a hegyekben ennél jóval erősebb szél is várható). Emellett főként estétől Sopron és Mosonmagyaróvár környékén is lehetnek 70-75 km/h körüli széllökések.