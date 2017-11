Megjött a tél - Mosonszolnokról havas esőt jelentettek

Ön mit lát, ha kinéz az ablakon vagy vezetés közben? Küldjön fotót az aktuális időjárásról: tudosito@kisalfold.hu

Havaseső, havazás

- Az időkép beszámolója szerint Mosonszolnokon havas eső esik

A hétvégén ígérkezik több hó



Két mediterrán ciklon hatására a héten többször is várható havazás az országban, először éppen szerdától – tudta meg a Kisalföld Üveges Zoltán meteorológustól.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa elmondta: az első hullámban, mától nem térségünkben, hanem az Északi-középhegység nyugati felén – a Börzsönyben és a Mátrában – várható nagyobb mennyiségű hó, de a Bakonyban is hullhat néhány centiméter.



A Kisalföldön szerdán délelőtt, majd csütörtökön válthat át az eső havas esőbe, havazásba, de megmaradó hó nem valószínű, mert mindvégig olvadni fog.



Üveges Zoltán hangsúlyozta: a mostani prognózisok alapján a szombaton érkező második ciklon a jelenlegi számítások szerint éppen a Kisalföldön és az Alpokalján okozhat nagyobb havat. A szakember ugyanakkor hozzátette: a mediterrán ciklonok előrejelzésében nagy a bizonytalanság, s ez igaz ezúttal is.

Szerda reggelig elsősorban a Dunántúl, illetve középső országrész északi részein előfordulhat jelentéktelen csapadék (eső, havaseső. hó). Az Északi középhegyég északi részén átmeneti havazás előfordulhat a reggeli, délelőtti órákban.A déli óráktól délnyugat felől előbb elsősorban a Dunántúlon, majd estétől a Duna-Tisza közén, illetve az Északi-középhegyég térségében kiterjedt csapadék várható. Az Északi-középhegység térségében elsősorban havazás, időszakosan esetleg havaseső valószínű. Síkvidéken szerda éjfélig Nógrád, Heves megyében, illetve a Pest megye északi részén lepel-8 cm hó is hullhat. Az 5 cm körüli vagy feletti hómennyiség Nógrád és a Dunakanyar térségében valószínű síkvidéken, illetve a 300-400 méter felett az Északi-középhegység, illetve a Dunántúli-középhegység térségében. A Dunántúlon jellemzően eső, havaseső valószínű, de a délutáni, esti órákban időszakosan havazás is előfordulhat síkvidéken elsősorban Komárom, Fejér és Veszprém megyében (egyes körzetekben lepel-2 cm).