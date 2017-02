Megint ónos esőre figyelmeztet a meteorológia

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez péntek este eljuttatott veszélyjelzésében közölte: az ónos eső veszélye miatt Budapesten, valamint Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.



Estétől előbb a Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint a főváros és az Északi-középhegység térségében kell számítani gyenge ónos eső kialakulására, majd reggelig egyre inkább a déli, délnyugati megyékben, valamint helyenként északkeleten fagyhat le az eső.



Szombatra a gyenge ónos eső miatt már csak Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy, Tolna és Zala megyére adtak ki, ugyancsak elsőfokú figyelmeztetést.



Kiemelték, hogy továbbra is nagy területen lehet számítani ködre, de sűrű köd várhatóan már csak kisebb körzetekben, nagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon, valamint az Északi-középhegység térségében lehet. A ködös, borult területeken hószállingózás, ónos szitálás bármikor kialakulhat. Néhol tartós ónos szitálásra is számítani lehet.



A tartós, sűrű köd veszélye miatt szombatra Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Somogy és Zala megyére adták ki a figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint szombaton napközben helyenként kisebb eső, az Északi-középhegységben néhol havas eső is előfordulhat, a Dunántúlon lehetnek napos időszakok. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 1 fok között, napközben plusz 2-8 fok között alakul a hőmérséklet.