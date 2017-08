Meghosszabbították a hőségriadót

A tartós kánikula miatt vasárnap 24 óráig meghosszabbította a hőségriadót Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pénteken az MTI-vel.Legutóbb keddtől péntek éjfélig rendeltek el hőségriadót, ezt hosszabbították most meg vasárnap éjfélig.Az Emmi MTI-hez pénteken eljuttatott közleménye szerint értesítették a megyei kormánymegbízottakat a hőségriadóról, kérve, hogy tájékoztassák az illetékességi területükön működő egészségügyi szolgáltatókat és megyei védelmi bizottságokat. További intézkedésekre egyelőre nincs szükség - tették hozzá.Az Emmi ismételten kiemeli, hogy nagy hőség idején kerülni kell a kávé, az alkohol, illetve a magas cukortartalmú italok és a zsíros ételek fogyasztását, illetve hogy a legmelegebb órákban - 11 és 15 óra között - lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Hozzátették: a bőrt ruházattal vagy fényvédő faktoros krémmel kell védeni a leégés ellen.Mint írták, a tartós hőség nemcsak a szív- és a keringési betegségben szenvedőket, hanem az egészséges szervezetet is megviseli, ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségi panaszok.Az Emmi felhívta a figyelmet arra is, hogy akik a vízparton tartózkodnak, azok a déli órákban kerüljék a napozást, és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán, a- olvasható a közleményben.Péntekre már az egész országra kiadta a harmadfokú, piros figyelmeztetést a hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: a napi középhőmérséklet a legtöbb helyen 29 Celsius-fok körül vagy afelett alakul. Az előrejelzés szerint a csúcshőmérséklet 35-40 fok között várható. Késő estére 25 és 31 fok közé mérséklődik a meleg.Felhívták a figyelmet arra is, hogy pénteken is nagyon erős UV-B sugárzás várható.Péntekre már az egész országra kiadta a harmadfokú, piros figyelmeztetést a hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: a napi középhőmérséklet a legtöbb helyen 29 Celsius-fok körül vagy afelett alakul. Az előrejelzés szerint a csúcshőmérséklet 35-40 fok között várható. Késő estére 25 és 31 fok közé mérséklődik a meleg.Felhívták a figyelmet arra is, hogy pénteken is nagyon erős UV-B sugárzás várható. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.Kiemelték továbbá, hogy pénteken (késő) este északnyugaton már nagyobb valószínűséggel fordulhat elő zivatar viharos széllökés, esetleg jégeső kíséretében. Győr-Moson-Sopron megyére a heves zivatar veszélye miatt is kiadtak elsőfokú figyelmeztetést.