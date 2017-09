Megérkezett a nyárzáró hidegfront Győrbe is - fotó, videó

Fotó: Zátonyi Réka

Egy lassan mozgó, hullámzó hidegfront érkezett, mely hétfőig vendégünk marad, így több helyen jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani, feltámad a szél, és több fokkal visszaesik a hőmérséklet, véget ér az igazi nyár -Olvasónk, Zátonyi Réka küldött képet arról, ahogy Győr felé is mérgezett a front:





Az OMSZ előrejelzése szerint szombaton a Dunántúlon nagyrészt erősen felhős idő várható, másutt eleinte több órára kisüt a nap, majd délutántól ott is megnövekszik a felhőzet. Délelőtt elszórtan, délutántól egyre több helyen várható eső, zápor, zivatar. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Az északnyugati, északi szél sokfelé megélénkül, időnként megerősödik. Zivatar környezetében átmenetileg viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 30 fok között valószínű, északnyugaton, nyugaton várható a leghűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb idő.



Vasárnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak rövid időszakokra szakadozhat fel a felhőzet. Reggel, délelőtt főként a Dunától keletre várható eső, zápor, akár kiadós mennyiségű csapadék is hullhat. Délután másutt is előfordulhat szórványosan eső. Az északi szél megerősödik, a Dunántúlon egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.

Azt pedig, ahogy Sopronba érkezett a front, a Szent Orsolya Gimnázium által működtetett Időkép -webkamera gyorsított felvételén láthatjuk: