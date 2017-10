Megérkezett a hidegfront: 140 kilométer/órés széllökésre és villámlásra is számítani lehet

Meteorológiai szolgálat: több helyen mértek 120 kilométer/óránál nagyobb szélerősséget



Az Országos Meteorológiai Szolgálat több mérőállomásán mértek 120 kilométer/óránál nagyobb szélerősséget.



A meteorológiai szolgálat vasárnap délután Facebook-oldalán azt írta: a Nárciszra keresztelt viharban a legerősebb széllökéseket a Balatonnál regisztrálták: Siófokon 131, Balatonőszödön 126 kilométer/órát mértek. Szintén 126 kilométer/órás szélerősséget rögzítettek Kab-hegyen.



A fővárosban Budapesten, a János-hegyen 122 kilométer/órás széllökést is mértek.



Az ötödik a legerősebb széllökések sorában 121 kilométer/óra, amelyet Fonyódon rögzítettek.



Ezen felül a meteorológiai szolgálat mérőállomási közül délután 3 óráig nagyjából húszon regisztráltak 100, és körülbelül ötvenen 90 kilométer/órát meghaladó széllökéseket.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat továbbra is országszerte erősen viharos szélre figyelmeztet. Azt írták: a szél jelentősebben késő estétől veszíthet erejéből, de az éjszaka során is lehetnek néhol 60-70 kilométer/órát kissé meghaladó szélmaximumok.



Hétfőn napközben nagyobb eséllyel már csak az Észak-Dunántúlon lehetnek 70-80 kilométer/óra körüli széllökések.



OKF: főként kidőlt fák miatt riasztották a tűzoltókat



Országszerte több száz bejelentést kaptak eddig a tűzoltók, főleg kidőlt fák, leszakadó ágak miatt riasztották őket - mondta Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője vasárnap az MTI-nek.



Az OKF honlapján azt közölte: sok kárt okoz a vihar az ország különböző részein, elsősorban ott, ahol piros vagy narancssárga riasztást adott ki az erős széllökések miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Egyebek mellett Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém és Pest megyéből, valamint a fővárosból és Székesfehérvár térségéből érkeztek bejelentések főleg kidőlt, olykor autókra, vezetékekre borult fákról, megbontott tetőkről. Budakalásznál például fa dőlt a 11-es főútra, és hasonló káreset akadályozta egy ideig a forgalmat Budakeszi és Telki között is.



Győrújbaráton több villanyoszlopot fordított ki a földből a szél, Tatabányán pedig egy ház tetőszerkezetét rongálta meg - olvasható a közleményben.



A viharos szél miatt nem jár a balatoni komp



A viharos erejű szél miatt vasárnap déltől nem jár a balatoni komp - tudta meg a szántódi állomáson az MTI.



Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője közölte, hogy a Balatonnál Siófok térségében mérték a legnagyobb, 135 kilométer/óra erejű szelet kora délután, de több helyen 100 kilométer/óra feletti erősségű széllökéseket regisztráltak a térségben.



Balatonőszödön és Fonyódon is 110 kilométer/óra feletti szélerősséget mértek. A gyorsan mozgó hidegfront erős széllökései csak a késő esti óráktól enyhülnek a balatoni térségben, de még hétfőn is számítani kell esőkre, viharos erejű széllökésekre a régióban - a meteorológus tájékoztatása szerint.



Már riasztást is kiadott a meteorológiai szolgálat az erős szél miatt



Már több járásra másod- és harmadfokú riasztást is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délelőtt a következő órákban várható, 100 kilométer/órás erősségű széllökések miatt. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy az érintett területeken senki ne tartózkodjon a szabadban.



Az Észak-Dunántúlon és az ország középső területein - köztük a fővárosban - van másodfokú (narancs), több észak-nyugati járásban harmadfokú (piros) riasztás érvényben.



Az éjfélig szóló figyelmeztetés szerint a nap folyamán Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém megyében lehetnek a legmagasabb fokú (piros) riasztások. A többi megyében másodfokú, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



A gyors mozgású, markáns hidegfront hatására előbb az Észak-Dunántúlon, majd országszerte mindenütt északnyugatira fordul, és erősen viharossá fokozódik a szél. A 100 kilométer/óra feletti széllökések az ország egy északnyugat-délkeleti tengelye mentén az úgynevezett szélcsatornában a legvalószínűbbek. Ezt követően várhatóan a kora esti órákig nagyobb valószínűséggel a Dunántúl északi és középső területein, illetve a középső országrészben átmenetileg 110-125 kilométer/óra közötti széllökések is előfordulhatnak síkvidéken. Az ország egyéb részein, elsősorban a Dél-Alföld térségében sem zárható ki egy-egy 110 kilométer/óra körüli vagy afeletti széllökés. A kissé magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton térségében egy-egy 125-140 kilométer/óra körüli széllökésre is van esély - írták.



Megjegyezték továbbá, hogy a front mentén - nagyobb eséllyel középső területeken - helyenként villámlásra is számítani lehet.



Késő estétől veszíthet a szél jelentősebben erejéből, de éjszaka is lehetnek még néhol viharos erősségű széllökések. Hétfőn nagyobb eséllyel már csak az Észak-Dunántúlon lehet 70-80 kilométer/óra körüli a szél erőssége.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-hez eljuttatott közleményében arra kérte a lakosságot, hogy az érintett területeken ne tartózkodjanak a szabadban.



Kiemelték továbbá, hogy mindenki figyelje a hatóságok közleményeit, és tájékozódjanak a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásának használatával. Ha valakinek segítségre van szüksége, hívják a 112-es segélyhívó számot - írta az OKF.



Az ORFK az erős szél miatti veszélyekre hívja fel a figyelmet



Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata az országszerte tapasztalható viharos szél miatt arra kéri a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek.



Az ORFK közleményében felidézte: az ország területén több megyére másod- és harmadfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap a 100 kilométer/óra feletti erősségű széllökések miatt.



A rendőrség azt tanácsolja a közlekedőknek, hogy viharos szélben csökkentsék a sebességet és tartsanak nagyobb követési távolságot.



Nagy szélben nem tanácsos olyan pótkocsit és utánfutót vontatni, amely könnyű és nagy az oldalfelülete, mert az erős szél könnyen felboríthatja.



A viharos széllökések kiszámíthatatlanok, ezért, mint írták, két kézzel, erősen tartva kell fogni a kormányt, főként erdős részről nyílt területre közlekedve, és óvakodni kell a hirtelen kormánymozdulatoktól.



Közölték továbbá: a magas építésű járművek, teherautók, kamionok előzésekor a szél irányától függően számítani kell hirtelen fellépő oldalszélre vagy annak megszűnésére.



Azt kérték, hogy a közlekedők hagyjanak a szokásosnál nagyobb oldaltávolságot a gyalogosoknak, kerékpárosoknak. Ha vízátfolyásokat vesznek észre, hirtelen fékezés helyett fokozatosan csökkentsék a sebességet - tették hozzá.



Erdős, bokros területen a lehulló falevelek esős időben még csúszósabbá teszik az utat, ezért a sebesség megválasztásánál alkalmazkodni kell a megváltozott útviszonyokhoz. Balesetveszélyes a nem megfelelő kilátás, ezért elindulás előtt a párát el kell távolítani.



Amikor a látási viszonyok annyira korlátozottá válnak, hogy nem látható biztonságos távolságban az út széle vagy egy másik jármű, biztonságos helyen félre kell állni, megvárni, amíg csendesedik az eső - olvasható a közleményben.



Korábban írtuk:



A viharos szél veszélye miatt a fővárosban és több megyében a legmagasabb, harmadfokú, s egy megye kivételével a többi megyében is másodfokú figyelmeztetés van érvényben.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap hajnalban az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Budapestre, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére adták ki harmadfokú (piros) figyelmeztetést a károkozó szél veszélye miatt. Az ország többi területén másodfokú (narancs), míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



Azt írták: vasárnap a déli órákban egy gyors mozgású, markáns hidegfront halad át az országon észak-dél irányban. A front előtt már a délelőtti órákban viharos széllökések kísérhetik a délnyugati szelet. Majd a front érkezésével a szél hirtelen északnyugatira fordul és rövidebb időre többfelé viharossá fokozódik. Ekkor az ország egy északnyugati-délkeleti tengelye mentén az úgynevezett szélcsatornában valószínűek helyenként 100 kilométer/óra feletti széllökések. Emellett a front mentén - nagyobb eséllyel középső területeken - helyenként villámlás is lehet - tették hozzá.



Majd várhatóan a kora esti órákig elsősorban gomolyfelhők, illetve záporok környezetében nagyobb valószínűséggel a Dunántúl északi és középső területein, illetve a középső országrészben rövid időre néhány alkalommal 110-125 kilométer/óra közötti széllökések is előfordulhatnak síkvidéken. Az ország egyéb részein, elsősorban a Dél-Alföld térségében sem zárható ki egy-egy 110 kilométer/óra körüli vagy afeletti széllökés. A kissé magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton térségében egy-egy 125-140 kilométer/óra körüli széllökésre is van esély.



A szél számottevően az esti óráktól gyengülhet - fejtették ki.



Az előrejelzés szerint vasárnap egyre nagyobb területen várható eső, zápor, néhol zivatar is. A déli óráktól már csak helyenként valószínű záporeső. A nappali maximumhőmérséklet az ország délnyugati harmadán 14-18 Celsius-fok között, másutt általában 10 fok körül várható. Késő estére 4-9 fok közé hűl le a levegő.