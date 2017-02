Megdőltek a melegrekordok a tél utolsó napján

A fővárosi és az országos melegrekord is megdőlt a tél utolsó napján - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden az MTI-vel.



Mostanáig ezen a napon 19,7 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet, amit ezen a napon mértek. Ezt 1927-ben Jászberényben rögzítették. Ennék csaknem 2 fokkal melegebb volt most Kiszomboron, így az új napi országos rekord 21,6 fok lett.



A fővárosban is 1927-ben volt a legmelegebb a február 28., akkor 17,2 fok volt. Most viszont a XVIII. kerületi, pestszentlőrinci állomáson 17,4 fokot mértek.



A sokévi átlag szerint a 20 fok fölötti csúcsértékek május első felére jellemzőek - jegyezte meg a meteorológiai szolgálat.



Az előrejelzések szerint viszont szerdán, a tavasz első napján hidegfront érkezik, s ennek hatására jelentősen csökken a hőmérséklet. Szerdán napközben a csapadékzóna kelet felé távozik, délután a keleti megyékben is megszűnik a kiterjedt csapadék, már csak néhol lehet futó zápor, az Alpokalján esetleg zivatar sem kizárt. A szél többfelé erős, a Dunántúl északi részén viharos is lehet, majd estétől ott is mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-9, a legmagasabb hőmérséklet 8-13 fok között várható.



Csütörtökön és pénteken a leghidegebb órákban mínuszok is lehetnek. A hétvégén viszont melegszik az idő, néhol ismét 20 fok körül alakulhatnak a maximumok.