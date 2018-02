Megdőlt az országos és a budapesti nappali hidegrekord is

Az országos és a fővárosi nappali hidegrekord is megdőlt kedden - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján.



Országosan eddig mínusz 11,1 fok volt a legalacsonyabb maximumérték, amit 1971-ben Kékestetőn mérték. Most szintén Kékestetőn ennél is hidegebb volt, mínusz 12,8 fokos maximumot mértek kedden.



Budapesten 1986-ban a Széchenyi-hegyen volt a leghidegebb a nappal február 27-én, akkor mínusz 5 fokot mértek. Most ennél több fővárosi mérőállomáson is hidegebbet mértek. A belvárosban mínusz 5,1 fok volt, a lőrinci állomáson mínusz 5,5 fokot, a ferihegyi állomáson pedig mínusz 5,7 fokot mértek. A János-hegy völgyében mínusz 7,4, a János-hegyen pedig mindössze mínusz 8,2 fokig emelkedett a hőmérséklet, így ez lett az új fővárosi legalacsonyabb maximumhőmérséklet.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: szerda reggel a szélvédett, gyengébben felhős tájakon mínusz 15 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet. Szerda késő estétől a derült, szélcsendes területeken egyre többfelé - főként a Dunántúlon és az Északi-középhegység völgyeiben - mínusz 15 fok alá csökken a hőmérséklet.



Kiemelték továbbá: hajnalig többnyire maximum 3 centiméternyi hó várható, de kisebb körzetekben 5 centiméter körüli mennyiség is hullhat. Szerda hajnalra egyre többfelé megszűnik a havazás. Napközben már csak helyenként - főként a középső megyékben és délen - lehet hószállingózás, gyenge havazás.



Emellett viszont az olykor erős északi, északkeleti szél elsősorban a Dunántúl nyugati felében és északkeleten, keleten okozhat hófúvást, az éjszaka első felében kiemelten Vas és Zala megyékben erős hófúvás is lehet. Szerdán valamelyest gyengül a légmozgás, de a Nyugat-Dunántúlon, az Alföld keleti felén és Borsodban a hóval borított tájakon továbbra is lehet hófúvás.