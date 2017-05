Megdőlt a hidegrekord szerdán!

Bánkúton kedden havazott, szerdán megdőlt a hajnali hidegrekord is - közölte Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat délután. Előrejelzésük szerint csütörtöktől erőteljes felmelegedés kezdődik.



A meteorológiai szolgálat kifejtette: a hideg levegő kedden érte el térségünket. Ennek hatására több helyen a sokéves átlagnál jóval hűvösebb volt: május 9-én a "szokásos" maximumérték 20,7 Celsius-fok, ezzel szemben az ország nagy részén csupán 12-15 fokot mértek a legmelegebb órákban. A 890 méteren fekvő Bánkúton délután havazott, és ekkor csupán 0,7 fokot mértek.



Azt írták: a keddi hűvös nappalt követően országszerte "rendkívül" alacsony minimumhőmérsékleteket mértek. Az ilyenkor jellemző minimumhőmérséklet országos átlaga 9,3 fok, ezzel szemben a szerdai átlag 2,4 fok lett. Az Észak-Dunántúlon többfelé fagyott.



Mostanáig ezen a napon 1928-ban mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet, akkor mínusz 2 fokig hűlt a levegő. Ennél is hidegebb volt szerdán hajnalban Koroncón, ahol mínusz 2,5 fokig süllyedt a hőmérséklet, ezzel megdőlt az országos napi hidegrekord.



Az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzésében azt írta: csütörtökön délnyugati áramlással egyre melegebb levegő éri el térségünket, így több fokkal erősödik a nappali felmelegedés. A szél többfelé megerősödik, a Dunántúl nyugati felén akár viharossá is fokozódhat. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 2-8 fok között valószínű, de az ország északkeleti harmadán akár mínusz 2 fokig is lehűlhet a levegő, talaj menti fagyra pedig az ország keleti felén számítani lehet. A legmagasabb hőmérséklet nagyrészt 19-25 fok között alakul.



Pénteken a hosszabb-rövidebb ideig tartó napos időszakok mellett többfelé várható zápor, zivatar, reggel, délelőtt főként északkeleten, északon, délután másutt is. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A minimumhőmérséklet 10-16 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 22-26 fok között alakulnak, de északkeleten néhol csak 19, 20 fok lehet.



Szombaton és vasárnap is várható csapadék, de emellett napközben 20-25 fok körüli meleg lesz.