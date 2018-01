Megdőlt a hajnali melegrekord Budapesten

Tájékoztatásuk szerint mostanáig 2001-ben volt a legenyhébb a január 7-ei hajnal a fővárosban. Akkor 6,9 Celsius-fokot mértek, most 7, 2 fokot regisztráltak Budapesten.



A télen megszokotthoz képest január első napjaiban inkább tavaszias volt az időjárás. Az elmúlt napokban több melegrekord is megdőlt: a leghidegebb órákban 10 fok körüli értékeket mértek, vasárnap délután Mohácson 17,7 fokig melegedett fel a levegő.



A meteorológiai szolgálat MTI-hez vasárnap eljuttatott előrejelzése szerint a következő napokban még marad a szokatlanul enyhe idő, azután fokozatos lehűlés várható, a hétvégén hó is lehet.